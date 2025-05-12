Мало кто догадывается, какая причина: почему мужчины не застегивают нижнюю пуговицу на пиджаке

Почему не принято застегивать нижнюю пуговицу на мужском пиджаке / © Pixabay

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Это известное правило делового стиля часто формулируют так: «иногда — всегда — никогда».

А задумывались ли вы, откуда происходит это модное правило?

Как поступать, если ваш пиджак имеет только одну или две пуговицы? И как быть, когда речь идет о двухбортном фасоне с шестью пуговицами — какие из них застегивать, а какие оставлять открытыми?

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История этого правила

Во времена зарождения мужского делового костюма как ежедневного наряда для джентльменов — а это происходило в Викторианской Англии — не существовало четко определенных правил, как следует носить или застегивать пиджаки.

Если посмотреть архивные модные журналы и иллюстрации с конца XIX века, легко заметить, что мужчины носили жакеты с любым количеством пуговиц — от одной до пяти — и застегивали их по собственному усмотрению, руководствуясь скорее вкусом, а не стандартами.

Впрочем, впоследствии в этом вопросе произошло радикальное изменение — и все благодаря одной влиятельной фигуре.

Известный британский модельер Норман Хартнелл, с 1938 года создававший наряд для короля Георга VI, утверждал, что ныне распространенное правило незастегивания нижней пуговицы мужского пиджака берет начало от короля Эдуарда VII.

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Накануне своей коронации в 1901 году будущий монарх настолько поправился — обхват его талии достигал 122 см — что просто физически не мог застегнуть нижнюю пуговицу на пиджаках и жилетах. С тех пор он начал сознательно оставлять эту пуговицу расстегнутой не только по практическим соображениям, но и ради удобства, особенно когда сидел в седле во время верховой езды.

Его почин быстро переняли придворные, стремившиеся подражать стилю и манерам короля. Этот жест непринужденной элегантности впоследствии трансформировался в норму мужского этикета. А благодаря глобальному влиянию Британской империи, привычка оставлять нижнюю пуговицу пиджака открытой распространилась по всему миру и закрепилась как классическое правило модного дресс-кода.

Сегодня эта традиция настолько укоренилась, что большинство современных портных намеренно конструируют пиджаки с учетом того, что нижняя пуговица будет оставаться незастегнутой — это необходимо для правильного силуэта и гармоничной драпировки ткани.

Если проигнорировать правило и застегнуть нижнюю пуговицу, это существенно ограничит свободу движений и отрицательно скажется на внешнем виде.

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На однобортном пиджаке с двумя или тремя пуговицами такая ошибка приводит к тому, что пиджак слишком стягивается в области бедер, ткань натягивается по бокам, образуя неэстетические складки, а силуэт теряет свою изящество и выглядит неуклюже.

Как правильно носить пиджаки с разным количество пуговиц.

Существует два основных вида мужских пиджаков — однобортные и двубортные — и отличить их довольно просто. Однобортные модели имеют от одной до трех пуговиц, расположенных в вертикальный ряд, тогда как двубортные характеризуются двумя параллельными рядами пуговиц, в каждой из которых обычно две или три.

Как правильно застегивать однобортный пиджак с одной пуговицей:

Если ваш пиджак имеет только одну пуговицу (часто это смокинг), ее следует застегивать в положении стоя, чтобы сохранять опрятный и утонченный вид.

Как только вы садитесь, пуговицу следует расстегнуть во избежание лишних натяжений ткани и неэстетических складок, которые могут испортить линию костюма и создать впечатление скованности.

Как застегивать однобортный пиджак с двумя пуговицами:

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В случае, когда две пуговицы все достаточно просто: верхнюю всегда застегивают, когда стоите, и расстегивают, когда садитесь. Нижний же никогда не следует застегивать. Современные пиджаки такого типа скроены с учетом этой нормы — застегнутая нижняя пуговица портит посадку изделия и создает впечатление небрежности.

Как застегивать однобортный пиджак с тремя пуговицами:

Для моделей с тремя пуговицами действует известное правило: иногда — всегда — никогда.

Если у пиджака узкие лацканы, уместно застегивать две верхние пуговицы для лучшего вида.

Как застегивать двухбортный пиджак:

Двухбортные модели имеют другую логику: их следует носить застегнутыми даже в сидячем положении.

Исключением может быть только самая низкая пуговица — ее иногда оставляют расстегнутой, но это не строгое правило, а скорее вариант по желанию.

Сам фасон двубортного пиджака предполагает, что он должен оставаться застегнутым для сохранения правильного силуэта.