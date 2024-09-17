Мало кто задумывался, но это очень просто: почему дни недели так называются

Названия семи дней недели известны даже самым маленьким украинцам. Однако мало кто задумывается, почему их стали называть именно так.

В украинском языке дни недели имеют именно такие названия из-за исторического происхождения. Все они связаны с системой нумерации дней в неделе. Кстати, в украинском языке есть еще одно слово — "седмиця". Она имеет старославянские корни, от слова "семь" — "сєдьмь".

Понедельник

Название первого дня недели произошло от славянских слов "първъ" (что означает "первый") и "день". То есть первый день, который приходит после выходных. Среди славян, в частности украинцев, в последний день недели считалось воскресенье. Часто в понедельник наши предки еще называли головой.

Часто можно услышать поговорку "Понедельник — день трудный". Появилась она еще при Киевской Руси, ведь после ее крещения князь Владимир приказал наказывать именно по понедельникам тех, кто в воскресенье не ходил в церковь.

Также понедельник считали "мужским днем". Пытались не браться за тяжелый труд, ведь после воскресенья нужно отдохнуть.

Вторник

Это второй день недели, который от этого и получил свое название. Он происходит от старославянского слова "второй". Вторник также считали мужским днем, но он уже был лёгким. Именно в этот день, как правило, начинали все важные дела, чтобы они принесли желаемый результат.

Среда

В отличии понедельнику и вторнику, среда считалась чисто "женским" днем. После крещения Руси в этот день обязательно соблюдали пост. Девушки и женщины не мыли и не расчесывали волосы, потому что верили, что они прекратят свой рост. Современное название "среда" происходит от "середины" недели.

Четверг

Еще один "мужской" день, который считался очень благоприятным для разных дел. Однако для некоторых видов работ все же существовали запреты. Например, верили, что в четверг нельзя ничего сажать в землю, потому что не уродится. Конечно, слово четверг произошло от "четвертый". Ведь он именно четвертый день недели.

Пятница

"Женский" день, который также был постным. Название, вероятно, происходит от числа "пять". В этот день старались не выполнять никаких домашних работ, женщины не ткали и не шили. А еще существовал запрет на приготовление хлеба. А вот для чисто "мужской" работы, а среди наших предков это считались какие-либо дела на огороде, пятница подходила идеально.

Суббота

Единственное название среди дней недели, которое не носит украинские корни. Оно появилось с введением во времена Киевской Руси христианства и пришло от еврейского слова "сабат", означающего конец работы. Для любых дел суббота среди наших предков считалась неблагоприятным и даже трудным днем. Но разрешалось убирать в доме. А еще верили, "кто родился в субботу — целый век будет счастлив".

Воскресенье

Название последнего дня недели (на украинском языке "неділя") происходит от древнерусского слова "не делать" (не дѣлати), то есть в переводе на современный украинский язык "не робити". В воскресенье работать грешно, ведь в этот день все шли в церковь. Позже словом "неділя" обозначали и всю неделю. Вероятно, произошло так потому, что считали "від неділі до неділі".

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