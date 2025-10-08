Мало кто знает, как хранить бананы: существует один секрет

Бананы. / © Credits

Бананы – очень популярные фрукты среди украинцев. Впрочем, из-за неправильного хранения они быстро теряют свою жесткость и через некоторое время становятся безвкусными. Чтобы избежать этого, важно знать, как правильно их хранить.

О том, как хранить бананы, чтобы они долго оставались свежими, читайте на сайте ТСН.ua.

Как хранить бананы

Способ хранения бананов, прежде всего, зависит от степени их спелости. Впрочем, лучше оставлять еще зеленые фрукты при комнатной температуре – так они вскоре размякнут и пожелтят.

Если же ваши бананы уж очень спелые, то хранить их следует раздельно от других фруктов. Иначе они скоро станут мягкими.

Можно ли хранить бананы в холодильнике

Хороший способ хранения бананов, особенно летом, – это охлаждение спелых фруктов. Низкие температуры замедлят процесс созревания и дольше сохранят их свежими. Однако следует помнить, что после нескольких дней хранения таким способом кожура банана потемнеет. Фрукт перестанет выглядеть аппетитно.

Как ускорить созревание бананов

Если вы купили зеленые бананы и хотите, чтобы они быстро созрели, лучше их положить рядом с другими фруктами. Этил, который они выделяют, сделает бананы более мягкими и слаще на следующий день.

Идеальный трюк для хранения бананов

Прекрасный трюк для тех, кто предпочитает держать бананы на виду, – это обернуть их плодоножки пищевой пленкой или алюминиевой фольгой. Это защитит участок, где высвобождается этиловый спирт, ответственный за созревание. Таким образом, фрукты дольше будут оставаться свежими.

