Малосольные огурцы в пакете

Настала пора огурцов. Хозяйки делают заготовки из них на зиму. Для тех, кто хочет поесть соленые овощи уже сейчас, подойдут рецепты малосольных огурцов.

Малосольные огурцы не только вкусны, они хороши еще и очень быстро готовятся. Рассказываем, как сделать их в пакете за ночь, через час

Малосольные огурцы в пакете, в собственном соке за ночь

Для приготовления малосольных огурцов в пакете необходимо:

огурцы — 1 кг

зелень — 1 пучок

чеснок — 3 зубчика

соль — 1 ст.л

тмин -1 ч.л

Приготовление малосольных огурцов в пакете

Огурцы хорошо помойте,

В пакет положите измельченную зелень, если есть листья смородины и вишни тоже туда.

Обрежьте огурцы кончики, выложите в пакет.

Выдавите чеснок, добавьте соль.

Тмин перед добавлением в пакет желательно размять в ступке

Уложите огурцы в пакет, хорошо потрясите, а отправьте на ночь в холодильник.

Малосольные огурцы с укропом и чесноком за 3-4 часа

Ингредиенты для приготовления огурцов с укропом и чесноком:

огурцы — 1 кг,

чеснок — 3-4 зубчика,

соль — одна ст. л.,

сахар — одна чайная ложка,

укроп — пучок,

перец — несколько штук

Приготовление малосольных огурцов

Тщательно помойте огурцы. Отрежьте кончики.

Если огурцы большие, порежьте их на четвертинки или другое количество кусков.

Сложите огурцы в чистый полиэтиленовый пакет соответствующего размера.

Укроп хорошо промойте под холодной водой.

Мелко нашинкуйте подготовленную зелень.

Чеснок очистите, затем нарежьте, можно измельчить его или пропустить через чесночковку.

Положите к огурцам в пакет нарезанный укроп и чеснок, всыпьте соль и сахар, положите перец. Завяжите пакет, чтобы в нем был воздух.

Встряхните пакет так, чтобы все продукты перемешались.

Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 4 часа на тарелке, поскольку может выделиться жидкость.

Готовые огурцы храните в холодильнике.

При необходимости малосольные огурцы можно приготовить за 15 минут и также в пакете.

Малосольные огурцы в пакете за 15 минут

Для приготовления огурцов требуются:

огурцы -1 кг

укроп -1 пучок

чеснок — 3 зубчика

соль — 1 ч. л.

перец черный молотый 0.5 ч. л.

Приготовление малосольных огурцов за 15 минут