"Маля" или "немовля": как правильно на украинском называть маленького ребенка

"Маля" и "немовля" – это слова, которые имеют разную смысловую нагрузку. Эксперты группы "Мова та акули пера" рассказали в своей публикации на странице Facebook, когда будет уместнее употребление того или иного слова.

Как правильно на украинском языке – "маля" или "немовля"

"Немовлям" называют ребенка в возрасте от первого дня рождения до года. Различают два возрастных периода у младенцев: первые четыре недели после рождения и грудной возраст – от четырех недель до года. Еще маленького ребенка грудного возраста можно назвать ласкательно-уменьшительными словами – "немовлятко" и "немовляточко".

"Малям" называют маленького ребенка от года, дошкольного и ребенка, который пошел в первый класс. Это разговорное слово и имеет несколько синонимов:

"малюк";

"малеча";

"малятко";

"дошколя";

"дитя".

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