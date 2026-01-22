Мама плохого не посоветует, или как не падать в гололед

Что делать, когда скользко // фото: darina_body_code / Instagram

Зимние улицы часто превращаются в настоящий каток, где даже самая дорогая брендовая обувь не гарантирует устойчивости. Когда тротуары покрываются коварным льдом, на помощь приходят простые народные методы, проверенные поколениями. Эти советы могут показаться необычными, однако реально спасают от травм и падений.

Эпатажный метод с носками

Украинская блоггерша в своем видео напомнила о чрезвычайно эффективном способе, который гарантирует «уровень сцепления бог». Суть лайфхака состоит в том, чтобы натянуть обычные старые носки на переднюю часть зимней обуви прямо поверх подошвы. Хотя такой вид может показаться окружающим несколько странным, автор уверяет, что это позволяет ходить по льду так же уверенно, как по сухому асфальту. Комментаторы под видео подтвердили, что именно так их в свое время учили делать мамы, ведь безопасность и целостность костей значительно важнее эстетичного вида.

Другие доступные средства, чтобы обувь не была скользкой

Если вариант с носками кажется вам слишком смелым, есть другие бюджетные альтернативы для улучшения трения подошвы.

Одним из простейших решений является обычный медицинский пластырь на тканевой основе, который клеят крест-накрест на сухую и чистую подошву. Такая защита держится не очень долго, но ее вполне достаточно, чтобы безопасно дойти до работы или магазина.

Также можно воспользоваться наждачной бумагой на тканевой основе, небольшие кусочки которой приклеивают к пятке и обуви для создания шероховатой поверхности.

Радикальные методы для максимальной стойкости

Для тех, кто ищет долговременный эффект, подойдет способ с использованием суперклея и песка. Нужно нанести клей зигзагами на подошву и, не дожидаясь высыхания, обильно присыпать эти места крупным речным песком. После застывания образуется импровизированный абразивный слой, прекрасно держащий сцепление.

Если же под рукой нет клея, некоторые хозяйки советуют натереть подошву разрезанным пополам сырым картофелем. Крахмал, содержащийся в овощах, на время создает защитную пленку, которая уменьшает скольжение на свежем льду.