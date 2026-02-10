ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
158
Время на прочтение
2 мин

Маму раскритиковали за имя ребенка в стиле "Голодных игр" (фото)

Необычное имя ребенка певицы и блогера повлекло за собой шквал комментариев и споров в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Маму раскритиковали за имя ребенка в стиле "Голодных игр" (фото)

Инфлюэнсер разнесли за странное имя дочери / © Unsplash

Американскую инфлюэнсершу и мать четырех детей Райдел Фанк раскритиковали в соцсетях из-за необычного имени ее самого младшего ребенка, которое пользователи сравнили с антиутопией «Голодные игры».

О рождении дочери Фанк сообщила в Instagram еще в прошлом году, а недавно девочке исполнился год. В это время имя ребенка вновь вызвало волну обсуждений среди подписчиков. Инфлюэнсер назвала дочь Sugar Lover, поэтому полное имя ребенка — Sugar Lover Funk.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть пользователей соцсетей резко раскритиковала выбор имени. Некоторые комментаторы отметили, что родители должны помнить, что дети вырастают и будут жить с этими именами до старости.

Райдел Фанк с дочерью Фото: instagram.com/rydelfunk

Райдел Фанк с дочерью Фото: instagram.com/rydelfunk

Реакция пользователей

  • «Мы с каждым днем все ближе к тому, чтобы Голодные игры стали реальностью», — написал один из пользователей.

Другие допустили, что дети с такими именами изменят их сразу после достижения совершеннолетия.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту матери. Поклонники Фанк подчеркнули, что уникальные имена помогают детям отличаться, а родители имеют право на собственный выбор.

  • «Некоторые люди просто хотят дать своим детям необычные имена — это следует уважать», — отметил один из пользователей.

Райдел Фанк воспитывает четырех детей, которых зовут Super, Sweetie, Storm и Sugar. В комментариях также появилось предположение, что эти имена могут быть псевдонимами, которые семья использует в соцсетях, чтобы защитить конфиденциальность детей. Однако сама инфлюэнсерша эти слухи пока не комментировала.

Напомним, существуют детские имена, запрещенные в разных странах мира. Да, во Франции было запрещено имя Фрейз. А в Саудовской Аравии нельзя назвать ребенка Линдой.

Между тем Артем, Матвей, Марк — это не просто слова, а ключи к пульсирующему духом современной Украины характеру, считают родители, назвавшие этими именами своих мальчиков.

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie