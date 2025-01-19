Мандарины полезны, но не для всех: как может навредить этот вкусный фрукт

Мандарины очень популярны в Украине и являются одним из символов зимы, ведь лучше всего по вкусу в это время лет. Кроме того, что эти фрукты очень вкусны, они еще очень полезны. В них находятся витамины группы В, калий, кальций, магний, медь, фтор. Впрочем, в некоторых случаях мандарины могут и навредить организму.

О пользе и вреде мандаринов читайте в материале ТСН.ua.

Польза мандаринов

1. Зимой эти оранжевые фрукты являются одними из спасителей нашего иммунитета в период. В это время года содержание витамина С является минимальным. А потребности в нем возрастают на фоне сезонных бактериальных и вирусных атак.

2. Потребление мандарина поддерживают работу сердечно-сосудистой системы: способствуют укреплению стенок артерий и капилляров, а также снижают уровень холестерина.

3. Фрукты улучшают пищеварение. Ведь клетчатка стимулирует рост полезной микробиоты в кишечнике и улучшает его моторику. Кроме того, антиоксидантные соединения защищают поджелудочную железу от агрессии свободных радикалов, пищевые волокна замедляют всасывание глюкозы, способствуя регуляции уровня сахара в крови.

4. Мандарины в рационе являются защитой от возрастных болезней, связанных с системным воспалением. В частности, с остеопорозом и диабетом. Также уже

5. Употребление фрукта помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние и поддерживает работу нервной системы, а также улучшает память и концентрацию внимания.

Вред мандаринов

1. Несмотря на много пользы, мандарины могут и повредить. Например, если съесть слишком много этих фруктов. В течение дня можно полакомиться несколькими мандаринками среднего размера, а за один раз – только одной-двумя штуками. Иначе – из-за большого количества клетчатки, может появиться боль в желудке и вздутие. Кишечнику будет трудно справиться с этим.

2. Аллергия – достаточно распространенное явление, если съесть много мандаринов. Следует обращать внимание на такие симптомы, как покраснение кожи, сыпь, слезотечение, насморк, кашель.

3. Если объединить мандарины не с этими продуктами, это также может обернуться вредом. При встрече в пищеварительном тракте с молоком существует риск избыточного образования газов.

4. Врачи советуют людям с гастритами не употреблять эти фрукты на голодный желудок из-за присутствия кислот, раздражающих слизистую.

Напомним, ранее мы писали о том, чем нужно залить мандариновые шкурки, чтобы получилось лучшее средство для чистки и уборки.

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