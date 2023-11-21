Маникюр для женщин за 50: основные советы, варианты цветов, дизайнов

Стильный маникюр для женщин элегантного возраста – какой он

Идеальный маникюр для женщин 50 плюс — это прежде всего маникюр, омолаживающей руки, тот который скрывает возрастные недостатки. И главное – это тот маникюр, с которым женщина чувствует себя уверенной и красивой. Для женщин после 50 лет сегодня предлагается много разных идей оформления стильного маникюра. Рассказываем, какая форма, цвет, дизайн сделает руки женщин элегантного возраста помоложе.

Каким должен быть возрастной маникюр: базовые рекомендации

Как бы этого ни хотелось, о слишком ярких, кислотных цветах маникюра лучше забыть. Отдавайте предпочтение спокойным насыщенным цветам.

Так же с длиной ногтей, чрезмерно длинные и острые ногти лучше заменить на короткие или средней длины. Форма может быть миндалевидной, овальной, мягкий квадрат.

Скорее всего не подойдут слишком насыщенные дизайны со сложной художественной росписью и обилием фурнитуры. Лучше будут смотреться декоративные покрытия с геометрическими или абстрактными орнаментами.

Стилисты советуют подбирать лак для ногтей в тон к губной помаде.

Какие цвета маникюра подойдут женщинам за 50

Это не обязательно могут быть светлые, пастельные, нюдовые цвета, но и умело подобранные яркие панели. Среди них конечно красный цвет. Этот цвет не имеет возрастных ограничений и уместен в любом возрасте. Главное – это подобрать оттенок.

Классический розовый цвет будет элегантно выглядеть как в повседневном, так и в вечернем маникюре.

Цвет карамели подчеркнет красоту женских рук, бордовый, цвет спелой вишни смотрится стильно на любых руках, коричневый может использоваться как в качестве основания, так и в виде небольшого декора, нанесенного поверх светлой подкладки.

Идеи дизайна маникюра для женщин 50 плюс

Женщины могут не ограничиваться только однотонным оформлением маникюра и выбирать более сложные дизайны.

Можно выбрать френч с декором. Он красив, универсален, всегда остается в моде, а также отлично подойдет для женщины в возрасте 50+. По желанию ее можно дополнить дизайном, нарисовав, например, полоску серебристыми блестками.

Маникюр для женщин за 50

Помимо бело-бежевого исполнения французского дизайна, допускаются и разноцветные варианты. Также можно видоизменять форму и месторасположение французской улыбки.

Маникюр для женщин за 50

Нюдовые оттенки лаков практически незаметны на ногтевых пластинах, но при этом такой маникюр молодит руки и делает их более ухоженными. Дополнить его можно небольшими стразами, сделав таким образом маникюр еще более привлекательным.

Маникюр для женщин за 50

Уместным будет и омбре. Это может быть и классический омбре, в котором сочетаются сразу несколько цветов или оттенков на одном ногте, так переходы от тона к тону вдоль всей руки.

Маникюр для женщин 50 плюс

Шикарно на руках женщины всех возрастов смотрится бордовый цвет. Он очень глубокий, насыщенный и завораживающий, привлекает к себе внимание.

Маникюр для женщин 50 плюс

Дизайн с фольгой будет стильно смотреться в любом возрасте.

Маниюкр для женщин за 50

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