Ухоженные ногти

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Даже самый красивый маникюр со временем теряет свой первоначальный вид. Ногти отрастают, у кутикулы появляется заметная полоска натуральной ногтевой пластины, а покрытие уже не кажется таким свежим. Особенно быстро это бросается в глаза, если использован темный или яркий лак.

Однако некоторые цвета позволяют дольше сохранять аккуратный вид маникюра. Правильно подобранный оттенок делает границу между покрытием и отросшим ногтем менее заметным, поэтому руки выглядят ухоженными даже через несколько недель.

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Какой маникюр лучше всего скрывает отрастание ногтей

Как утверждают эксперты, лучше всего скрывают отрастание ногтей нюдовые, молочные и полупрозрачные покрытия.

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Их главное преимущество состоит в сходстве с натуральным цветом ногтевой пластины. Когда ноготь отрастает, между лаком и его непокрытой частью нет резкого перехода.

Особенно это заметно по сравнению с черным, красным, бордовым и другими насыщенными оттенками. На таком покрытии даже небольшое отрастание создает контрастную полоску у кутикулы.

Светлые натуральные цвета помогают скрывать мелкие неровности и незначительные повреждения покрытия.

Какие цвета маникюра дольше выглядят аккуратными

Среди оттенков, которые лучше всего маскируют отрастание ногтей, можно выделить несколько вариантов.

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Нюдовый маникюр. Бежевые, телесные и светло-песочные оттенки максимально приближены к природному цвету ногтей. Главное — подобрать тон, гармонирующий с кожей рук. Слишком темный или холодный нюд может, наоборот, сделать край отрастания более заметным.

Нежно-розовый. Светлый розовый лак придает ногтям естественный цвет, не создавая резкого контраста. Особенно удачно смотрятся полупрозрачные розовые покрытия, через которые немного просвечивается ногтевая пластина.

Нежно-розовый маникюр

Молочный. Один из самых универсальных вариантов для тех, кто хочет реже обновлять маникюр. Молочный оттенок создает мягкий эффект и хорошо сочетается с разной длиной и формой ногтей. Наименее заметным отрастание будет при использовании полупрозрачного, а не плотного белого покрытия.

Молочный маникюр

Пудровый. Приглушенный розово-бежевый оттенок подходит для сдержанного повседневного маникюра. Он не привлекает лишнего внимания к зоне возле кутикулы и имеет естественный вид.

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Пудровый маникюр

Персиковый. Светлые персиковые тона особенно гармонично смотрятся на коже с теплым подтоном. Они придают маникюру легкий цвет, в то же время оставаясь достаточно нейтральными.

Персиковый маникюр

Оттенок орехового молока. Это мягкий бежевый цвет с молочным подтоном. Он не такой белый, как классическое молочное покрытие, и не такой насыщенный, как карамельный. Благодаря этому маникюр смотрится естественно, а отрастание менее заметно.

Оттенок орехового молока

Какой дизайн маникюра помогает скрыть отрастание ногтей

Кроме цвета лака, немаловажную роль играет способ его нанесения. Даже светлый оттенок может создавать заметную границу у кутикулы, если покрытие плотное и непрозрачное.

Чтобы маникюр дольше выглядел аккуратным, можно воспользоваться несколькими приемами:

Полупрозрачное покрытие. Натуральный цвет ногтя частично просвечивается сквозь лак, поэтому отросший участок не так сильно отличается от окрашенного.

Маникюр омбре. Цвет постепенно меняется от почти прозрачного у кутикулы до более насыщенного на кончиках. Благодаря этому отрастание менее заметно.

Микрофренч. Тонкая полоска на кончике ногтя сочетается с натуральным или полупрозрачным основанием. Когда ноготь отрастает, граница у кутикулы остается малозаметной.

Маникюр с негативным пространством. Часть ногтевой пластины оставляют без цветового покрытия или покрывают прозрачным лаком. Если неокрашенный участок расположен у кутикулы, отрастание не создает резкого контраста.

Такие варианты дизайна позволяют реже беспокоиться о внешнем виде отросших ногтей. Однако они не продлевают срок безопасного ношения покрытия, если оно стало отслаиваться или повреждаться.

Как сделать, чтобы маникюр дольше выглядел свежим

Чтобы маникюр оставался аккуратным, следует учесть не только оттенок, но и длину и форму ногтей.

На коротких ногтях отрастание обычно меньше меняет общий вид маникюра, чем на очень длинных. Овальная или мягкая квадратная форма также помогает сохранить естественный вид рук.

Для ежедневного ухода полезно увлажнять кутикулу и кожу вокруг ногтей. Если этот участок пересушен, даже светлое покрытие может выглядеть неряшливо.

В то же время важно помнить, что правильно подобранный цвет маскирует только отрастание, но не продлевает фактический срок ношения лака. Если гель-лак начал отслаиваться, трескаться или под покрытием образовались полости, откладывать его снятие или коррекцию не стоит.

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