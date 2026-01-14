- Дата публикации
Маникюр, который имеет дорогостоящий вид: топ-5 январских трендов
Январь всегда об «аккуратности и порядке». После праздников хочется, чтобы руки выглядели ухоженными без лишнего декора, а цвет был спокойным, чистым и дорогим с виду.
В этой статье собрана палитра из 5 оттенков, которые в январе 2026 будут выглядеть особенно выигрышно.
Пять оттенков января 2026 года, которые выглядят дорого и роскошно
Ниже цвета, которые хорошо подходят коротким и средним ногтям, сочетаются с зимним гардеробом и не конфликтуют с украшениями.
Milk Glaze — молочный перламутр
Оттенки: полупрозрачный молочный, кремово-белый с нежным перламутровым сиянием.
Для кого: если нужен максимально аккуратный, универсальный маникюр, подходящий к любому стилю и ситуации.
Длина и форма: короткая, мягкий квадрат со скруглением или короткий овал.
Финиш: тонкий перламутровый, без видимых блесток.
Этот маникюр имеет дорогой вид благодаря эффекту чистых и ухоженных рук. Он не привлекает внимание ярким цветом, но создает ощущение свежести и аккуратности, особенно зимой, когда кожа рук часто выглядит сухо. Milk Glaze зрительно выравнивает ногтевую пластину и делает маникюр «тихим», но стильным.
Cinnamon Clean Nude — коричнево-карамельный нюд
Оттенки: теплый корично-карамельный нюд, оттенки латте, карамели и корицы.
Для кого: если хочется уютный и теплый маникюр без декора, имеющий спокойный и дорогой вид.
Длина и форма: короткая или чуть ниже средней, овал или мягкий квадрат со скруглением.
Финиш: ровный глянец, без шимера и перламутра.
Особенно выигрышно выглядит в январе, когда в одежде много бежевых, кремовых и коричневых оттенков. Корично-карамельный нюд подчеркивает ухоженность рук и натуральный тон кожи, не выбиваясь из образа.
Smoky Micro French — дымчатый микро-френч
Оттенки: дымчато-розовый, бдительный mauve с серым подтоном, холодный кончик серографитовый или taupe.
Для кого: если хочется безобразный маникюр, но не плоский, с тонким, почти незаметным акцентом.
Длина и форма: короткая или средняя, мягкий миндаль или аккуратный овал.
Финиш: глянец, без перламутра и шимера.
Имеет дорогой вид благодаря минимализму и точности исполнения. Спокойная база плюс микро-френч добавляет структуру и графику, не перегружая образ.
Cherry Cat-eye — вишневый cat-eye
Оттенки: глубокий вишневый, красный винный с холодным подтоном.
Для кого: если нужен выразительный маникюр без сложного декора, дорогостоящий.
Длина и форма: средняя, овал или миндаль; на коротких ногтях возможен, но блик будет более мягким.
Финиш: магнитный cat-eye с вытянутым зеркальным бликом, сверху глянцевый топ.
Статус обеспечивает сочетание глубокого цвета и направленного света. Отлично подходит для обыденного и офисного образа, особенно с минималистическими украшениями и темным трикотажем.
Deep Teal Velvet — хвойный teal с бархатным эффектом
Оттенки: насыщенный хвойный teal, темный зелено-синий с холодным подтоном.
Для кого: если хочется темный маникюр, но не чёрный, с глубиной и спокойной роскошью.
Длина и форма: короткая или средняя, мягкий квадрат со скруглением или аккуратный овал.
Финиш: бархатный или мягкий сатиновый, без глянца и блесток.
Имеет дорогой вид благодаря насыщенному оттенку и матовой, «поглощающей свет» текстуре. цвет сдержаннее и благороднее изумруда или синего, подходит для зимнего гардероба, подчеркивает ухоженность рук и хорошо сочетается с темной одеждой, кожей, шерстью и минималистическими аксессуарами.