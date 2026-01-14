Маникюр, который имеет дорогостоящий вид: топ-5 январских трендов

Маникюр на январь 2026 года: тренды / © pexels.com

В этой статье собрана палитра из 5 оттенков, которые в январе 2026 будут выглядеть особенно выигрышно.

Пять оттенков января 2026 года, которые выглядят дорого и роскошно

Ниже цвета, которые хорошо подходят коротким и средним ногтям, сочетаются с зимним гардеробом и не конфликтуют с украшениями.

Milk Glaze — молочный перламутр

Milk Glaze — молочный перламутр / © Фото из открытых источников

Оттенки: полупрозрачный молочный, кремово-белый с нежным перламутровым сиянием.

Для кого: если нужен максимально аккуратный, универсальный маникюр, подходящий к любому стилю и ситуации.

Длина и форма: короткая, мягкий квадрат со скруглением или короткий овал.

Финиш: тонкий перламутровый, без видимых блесток.

Этот маникюр имеет дорогой вид благодаря эффекту чистых и ухоженных рук. Он не привлекает внимание ярким цветом, но создает ощущение свежести и аккуратности, особенно зимой, когда кожа рук часто выглядит сухо. Milk Glaze зрительно выравнивает ногтевую пластину и делает маникюр «тихим», но стильным.

Cinnamon Clean Nude — коричнево-карамельный нюд

Cinnamon Clean Nude — корично-карамельный нюд / © Фото из открытых источников

Оттенки: теплый корично-карамельный нюд, оттенки латте, карамели и корицы.

Для кого: если хочется уютный и теплый маникюр без декора, имеющий спокойный и дорогой вид.

Длина и форма: короткая или чуть ниже средней, овал или мягкий квадрат со скруглением.

Финиш: ровный глянец, без шимера и перламутра.

Особенно выигрышно выглядит в январе, когда в одежде много бежевых, кремовых и коричневых оттенков. Корично-карамельный нюд подчеркивает ухоженность рук и натуральный тон кожи, не выбиваясь из образа.

Smoky Micro French — дымчатый микро-френч

Smoky Micro French — дымчатый микро-френч / © Фото из открытых источников

Оттенки: дымчато-розовый, бдительный mauve с серым подтоном, холодный кончик серографитовый или taupe.

Для кого: если хочется безобразный маникюр, но не плоский, с тонким, почти незаметным акцентом.

Длина и форма: короткая или средняя, мягкий миндаль или аккуратный овал.

Финиш: глянец, без перламутра и шимера.

Имеет дорогой вид благодаря минимализму и точности исполнения. Спокойная база плюс микро-френч добавляет структуру и графику, не перегружая образ.

Cherry Cat-eye — вишневый cat-eye

Cherry Cat-eye — вишневый cat-eye / © Фото из открытых источников

Оттенки: глубокий вишневый, красный винный с холодным подтоном.

Для кого: если нужен выразительный маникюр без сложного декора, дорогостоящий.

Длина и форма: средняя, овал или миндаль; на коротких ногтях возможен, но блик будет более мягким.

Финиш: магнитный cat-eye с вытянутым зеркальным бликом, сверху глянцевый топ.

Статус обеспечивает сочетание глубокого цвета и направленного света. Отлично подходит для обыденного и офисного образа, особенно с минималистическими украшениями и темным трикотажем.

Deep Teal Velvet — хвойный teal с бархатным эффектом

Deep Teal Velvet — хвойный teal с бархатным эффектом / © Фото из открытых источников

Оттенки: насыщенный хвойный teal, темный зелено-синий с холодным подтоном.

Для кого: если хочется темный маникюр, но не чёрный, с глубиной и спокойной роскошью.

Длина и форма: короткая или средняя, мягкий квадрат со скруглением или аккуратный овал.

Финиш: бархатный или мягкий сатиновый, без глянца и блесток.

Имеет дорогой вид благодаря насыщенному оттенку и матовой, «поглощающей свет» текстуре. цвет сдержаннее и благороднее изумруда или синего, подходит для зимнего гардероба, подчеркивает ухоженность рук и хорошо сочетается с темной одеждой, кожей, шерстью и минималистическими аксессуарами.