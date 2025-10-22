Маникюр, который выбирают успешные женщины: пять модных вариантов на ноябрь 2025 года

Маникюр на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

В дневном свете такой маникюр выглядит аккуратно и ухоженно, вечером играет мягким блеском. Ниже — пять направлений, которые выбирают женщины со вкусом и статусом.

Lip-gloss nails — эффект “блеска для губ”

Lip-gloss nails / © Фото из открытых источников

Идеально ровная ногтевая пластина, нежно-розовый или телесный полупрозрачный оттенок и высокий глянец. Руки выглядят ухоженно, без лишней помпезности, подходят к любому дресс-коду. Идеально для коротких и средних длин, форма — овал или “сквовал”.

Что заказывать в салоне: выравнивание базы, тонкий камуфляж, сверкающий топ.

Micro-French — ультратонкий французский маникюр

Micro-French / © Фото из открытых источников

Современная интерпретация классики: едва заметная линия по краю ногтя, иногда с небольшим отступлением от линии улыбки. Зрительно вытягивает ногтевое ложе, делая руки ухоженными и аккуратными. Подходит для коротких и средних длин, форма — овал или мягкий квадрат.

Что заказывать в салоне: идеально обработанная кутикула, тонкая кисть, толщина линии 0,5–0,8 мм.

Velvet и “cat-eye” в сдержанных оттенках

Velvet и “cat-eye” / © Фото из открытых источников

Магнитные гель-лаки создают мягкий бархатистый перелив или эффект “кошачьего глаза”. Для осени подходят глубокие базовые цвета: эспрессо, мокко, графит, сапфир. Создается благородный вечерний эффект без излишнего декора.

Что заказывать в салоне: магнитный гель-лак, тонкая настройка блеска, глянец или сатиновый топ в зависимости от образа.

Almond-latte и milky-latte нюды

Almond-latte / © Фото из открытых источников

Теплые кофейные нюды с кремовой глубиной. Сглаживают тон кожи, аккуратно скрывают мелкие недостатки пластины, подходят и для дня, и для вечера. Оптимальная форма — овал или миндаль, длина — короткая или средняя.

Что заказывать в салоне: камуфляж “латте”, самовыравнивающийся гель, 1-2 тонких слоя, глянец.

Сатиновый нюд и soft pink

Soft pink / © Фото из открытых источников

Перламутрово-сатиновый финиш без зеркального блеска как тонкая ткань. Нежный розовый или холодный беж, короткий овал. Имеет женственный и необыкновенно элегантный вид, в духе стиля old money.

Что заказывать в салоне: полупрозрачный пласт, сатиновый топ, идеальная отделка боковых валиков.

Как выбрать “дорогой” маникюр под образ

Форма: короткий овал или миндаль придают молодости и чистоплотности; длинные острые ногти оставляйте для вечерних выходов.

Цвет: подбирайте под оттенок кожи — теплые цвета подходят к меду и карамели, холодные — к шампанскому, ледяному розовому или графиту.

Финиш: для lip-gloss — глянец, для чудесных оттенков с благородным светом — сатин, для вечерних образов — магнитный перелив.

Уход: масло для кутикулы дважды в день, мягкая полировка через неделю, пауза от покрытий 2–3 дня каждые пару месяцев.