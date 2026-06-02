Маникюр лета 2026: самый модный дизайн ногтей, который добавит вам звездный стиль

Трендовый маникюр на лето 2026 года / © pexels.com

Реклама

Среди актуальных трендов, пишут в Myself, особенно выделяется дизайн, сочетающий нежность и роскошный блеск. Именно такой маникюр стал главным хитом сезона и способен сделать любой образ более стильным и заметным.

Если вы ищете идеи летнего маникюра, которые подчеркнут загар, придадут элегантности и будут выглядеть современно — этот тренд стоит внимания.

Angel Chrome Nails — главный nail-тренд лета

В центре внимания в этом сезоне оказался дизайн Angel Chrome Nails — изящный маникюр с мягким хромированным сиянием. Его главная особенность заключается в сочетании нюдовой базы и деликатного перламутрового блеска.

Реклама

В отличие от классического зеркального хрома этот вариант выглядит гораздо более нежно. Ногти будто светятся изнутри, создавая эффект легкого сияния, изменяющегося в зависимости от освещения.

Такой дизайн идеально вписывается в современные тренды минимализма, где главный акцент — это естественность, аккуратность и утонченность.

Как создается модный летний маникюр с хромом

Технология выполнения Angel Chrome Nails совмещает несколько этапов. Сначала мастер наносит базовое покрытие в молочных, бежевых или нежно-розовых оттенках. Далее используется специальный лак с эффектом cat eye, который создает глубину и легкий магнитный перелив.

Финальный штрих — хромовая пудра, придающая поверхности мягкое сияние. Именно этот слой формирует эффект «ангельского света», благодаря которому маникюр выглядит дорогим и ухоженным.

Реклама

Модные цвета маникюра лета 2026 года

Чтобы получить актуальный летний маникюр, следует обратить внимание на светлые и естественные оттенки. В тренде:

молочный белый

бежевый нюд

нежно-розовый

персиковый

кремовый

полупрозрачный пастельный

Для более выразительного эффекта можно добавить серебристое или перламутровое сияние.

Такие цвета идеально сочетаются с летним гардеробом, легким бельем, льняными тканями и загорелой кожей.

Почему этот маникюр стал трендом лета

Популярность Angel Chrome Nails объясняется его универсальностью. Он одинаково хорошо смотрится как в повседневной жизни, так и на праздничных событиях или в отпуске.

Реклама

Этот дизайн:

не перегружает образ;

подходит к любой форме ногтей;

придает эффект ухоженности;

смотрится дорого без излишней яркости.

Поэтому его выбирают те, кто хочет выглядеть стильно, но естественно.

Форма ногтей и летний nail-стиль

Лучше всего этот трендовый маникюр смотрится на миндалевидной форме ногтей. Она придает изящество и визуально удлиняет пальцы.

Также популярными остаются короткие аккуратные ногти, которые подчеркивают чистоту и минимализм дизайна.

Реклама

Летний маникюр 2026 года — это сочетание естественности, легкого сияния и современной эстетики. Angel Chrome Nails стал главным трендом сезона благодаря своей универсальности и способности создавать эффект дорогого ухоженного образа.

Если вы ищете модный маникюр на лето, который сделает вас заметной без чрезмерной яркости — этот вариант точно стоит попробовать.

Новости партнеров