Маникюр на август 2024 года: какой цвет лака принесет финансовый успех

Астрология оказывает чрезвычайное влияние на все аспекты нашей жизни, в том числе и бьюти мир. К примеру, по лунному календарю можно выбрать маникюр для притягивания денег.

О маникюре для привлечения финансов сначала начали рассказывать популярные астрологи и впоследствии тренд уже подхватили маникюрные мастера и салоны. Главное отличие от денежных дней для стрижки в том, что финансовый маникюр совсем не привязан к определенной дате месяца. Хотя, конечно, его лучше делать в благоприятные для этого дни. Более немаловажную роль играет именно цвет лака.

При этом, говорят астрологи, просто сделать денежный маникюр и сидеть, сложа руки, не получится. Вам все равно придется прилагать определенные усилия. Но "правильный" цвет поможет быстрее и эффективнее добиваться результатов.

Если вы готовы проверить, действительно ли финансовый маникюр может помочь, то в августе 2024 выбирайте оранжевый лак для покрытия ногтей.

Вообще оранжевые оттенки этим летом стали очень популярными, даже без рекомендации астрологов. Их активно используют для создания трендовых нейл-артов, в частности ногти с малиново-желтым градиентом или греческий маникюр с орнаментом в оранжевом цвете.

Какой цвет ногтей сделать в августе 2024 года / Фото: Unsplash

Этот оттенок будет прекрасно сочетаться с другими яркими цветами, а также с нейтральными базами, текстурными материалами (например объемные стразы, бусины, зеркальное втирание и т.п.). Существует немало вариаций маникюра в оранжевом оттенке, поэтому рекомендациям астрологов будет несложно следовать.

При этом для привлечения денег не нужно использовать оранжевый цвет на всю поверхность ногтей. Это может быть и небольшой акцент, например эффект омбре или французский маникюр. А еще он идеально подходит для создания дизайна ногтей в сезонной тематике, ведь он часто присутствует в цветах или фруктах.

Не обязательно оранжевому маникюру бывать и дерзким или слишком ярким. Палитра очень широкая, она включает в себя и деликатные оттенки, в частности, нежный персик. А он, как известно, стал самым трендовым оттенком 2024 по версии института цвета Pantone.

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