Маникюр на День святого Валентина: фото оригинальных идей

День влюбленных. Это хороший случай придать своим ноготкам нежность и женственность. Кроме того, тематический маникюр сделает ваш образ более праздничным.

Трендовый маникюр в День Святого Валентина, в материале ТСН.ua.

Что касается цветовой гаммы, лучше всего транслируют романтическое настроение красный — цвет любви и страсти, розовый — нежности и романтики, белый — чистоты и искренности.

Френч – классика, которая не надоедает, и которую можно стилизовать на любой вкус. К празднику Валентина, его можно разнообразить сердечками разных цветов. Кроме того, вместо классического белого – френч можно сделать красным или черным, чтобы добавить романтики.

Основа романтического нейл-арта – пастель и минимализм. Также имеет место однотонный или разноцветный маникюр. Это придаст ноготкам легкости, а общему образу – непринужденности.

Если же хочется креатива на ноготках, то можно прибегнуть к рисункам. Здесь вам и милые котики, и мишки с сердечками, и герои любимых мультфильмов – как Микки Маус, или Багз Банни с Лолой.

Маникюр ко Дню влюбленных

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

Маникюр ко Дню влюбленных. Фото: Instagram.

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