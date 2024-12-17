Маникюр на короткие ногти: идеи, которые будут в тренде этой зимой
Металлика и блеск – тренд сезона.
Маникюр зимой может стать броской и важной деталью образа. Конечно, у каждого свой вкус и предпочтения. Впрочем, именно в зимнем маникюре можно проявить креативность, сделать ногти яркими, блестящими, а также разрисовать их.
Подборка актуальных идей для маникюра на короткие ноготки – в материале ТСН.ua.
Nails-эксперты говорят, что тренд для коротких ногтей – это геометрические принты на прозрачной или цветной базе. Зимой прекрасно подойдут глубокие и приглушенные оттенки, а также icy blues и красная цветовая гамма. Ну, и куда без металлики и блеска, которые безусловно помогут создать праздничное настроение.