Маникюр на короткие ногти: идеи, которые будут в тренде этой зимой

Маникюр зимой может стать броской и важной деталью образа. Конечно, у каждого свой вкус и предпочтения. Впрочем, именно в зимнем маникюре можно проявить креативность, сделать ногти яркими, блестящими, а также разрисовать их.

Подборка актуальных идей для маникюра на короткие ноготки – в материале ТСН.ua.

Nails-эксперты говорят, что тренд для коротких ногтей – это геометрические принты на прозрачной или цветной базе. Зимой прекрасно подойдут глубокие и приглушенные оттенки, а также icy blues и красная цветовая гамма. Ну, и куда без металлики и блеска, которые безусловно помогут создать праздничное настроение.

Идеи маникюра

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Зимний маникюр, который будет в тренде ближайшие три месяца. Фото: Instagram.

Напомним, ранее мы писали о "денежном" маникюре на декабрь 2024 года. Стилисты утверждают, что в каждом месяце есть цвет маникюра, который приносит счастье, любовь и привлекает деньги.

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