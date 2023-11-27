Маникюр на Новый год 2024 в счастливых цветах, символизирующих успех, любовь и исполнение мечтаний

Если хотите привлечь в свою жизнь здоровье, счастье, успех и изобилие, тогда делайте себе маникюр в таких цветах.

2024 – год Зеленого Деревянного Дракона, символизирующий силу, смелость и успех. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, удачу и изобилие, следует сделать праздничный маникюр в счастливых цветах. Рассказываем, какие цвета в маникюре принесут вам в следующем году сплошную удачу и полное исполнение ваших мечтаний.

Раньше мы писали о семи правилах маникюра дорогой женщины.

Красный маникюр

Маникюр на Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Красный цвет – символ отваги, большой силы и страсти. Поэтому такой оттенок маникюра придаст вам уверенности в себе, также принесет любовь, процветание и успех в вашу жизнь.

Золотой маникюр

Маникюр на Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Цвет золота означает богатство, справедливость, верность, чистоту, могущество и величие. Такой оттенок в маникюре принесет его обладательнице в новом году успех во всех начинаниях, исполнение мечтаний и поможет увеличить доход в несколько раз.

Зеленый маникюр

Маникюр на Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Как символ года такой цвет принесет покой, гармонию и повлияет на карьерное развитие. Еще зеленый цвет означает радость, обилие, крепкое здоровье и свободу. Поэтому обладательница маникюра с таким оттенком будет чувствовать себя здоровой и счастливой весь следующий год.

Серебряный маникюр

Маникюр на Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Это цвет чистоты, невинности, мудрости и благородства. Символизирует уверенность и эмоциональную устойчивость. Поэтому если хотите иметь стабильно хорошее настроение, тогда стоит делать маникюр именно с таким цветом.

Розовый маникюр

Маникюр на Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

В этом сезоне все оттенки розового на пике трендов. Если хотите ярких впечатлений, положительных эмоций, то вам идеально подойдет такой цвет. А еще розовый означает красоту, юность и весенний цвет, поэтому он придаст женственности и мягкости в ваш новогодний образ.

Синий маникюр

Маникюр на Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Синий – это цвет верности, власти, благородства и покоя. Также он символизирует далекие поездки и успех. Если хотите в новом году добиться успеха, тогда вам обязательно нужно сделать маникюр с синим цветом. Поскольку он даст все возможности для развития работы и бизнеса, а также принесет новые события в вашу жизнь.

Коричневый маникюр

Маникюр на Новый год 2024

Если хотите, чтобы вас целый год сопровождала удача, выбирайте для своего новогоднего маникюра коричневый цвет. Также он символизирует изобилие, гармонию и силу.

Читайте также:

Идеален для праздника и в будни: модный зимний маникюр, который будет на пике популярности 2024 года.

Названы модные оттенки волос, которые станут хитом 2024 года

Секрет красоты корейских женщин: как выглядеть молодым в зрелом возрасте