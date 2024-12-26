Маникюр на Новый год: цвета и дизайны, которые будут в тренде

Цветовая палитра для новогоднего маникюра очень богата.

Следующий 2025-й год – год Зеленой Деревянной Змеи. Нейл-мастера предлагают разные и стильные идеи для праздничного маникюра, которые помогут создать незабываемый образ. В тренде не только оттенки зеленого, что характерно для змеи, но и другие – не менее стильные оттенки.

Какие тренды, дизайны и цвета будут актуальны для новогоднего маникюра 2025 — в материале ТСН.ua.

Цветовая палитра для маникюра очень богата. В частности, это – различные вариации зеленого – изумрудный, оливковый, темно-бирюзовый. В тренде – черный и серебряный, которые придадут ноготкам элегантности, а красный и бордовый создадут акцентный, праздничный маникюр. А еще актуальны будут пастельные и чудесные тона.

В тренде будут рисунки с зимней и праздничной тематикой: снежинки, подарки, Санта, снеговики, олени, гномы, гирлянды, елочные игрушки, елки и т.д. Актуальными будут омбре и градиенты, а также классический френч с новогодним акцентом – с добавлением блесток, страз, рисунков или цветных линий.

Идеи для маникюра

Идеи маникюра на новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Идеи маникюра на Новый год. Фото с Instagram.

Напомним, ранее мы писали о "денежном" маникюре на декабрь 2024 года. Стилисты утверждают, что в каждом месяце есть цвет маникюра, который приносит счастье, любовь и привлекает деньги.

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