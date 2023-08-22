Маникюр на осень 2023 года: ногти-латте, которые завоевывают сердца модниц по всему миру

Новая интерпретация трендового маникюра осенью точно понравится тем, кто не может представить свою жизнь без кофе. Узнайте все о модном осеннем маникюре 2023 года.

В социальных сетях, особенно в TikTok все чаще можно увидеть кофейный макияж, который завоевал сердца людей.

Видеоролики на эту тему всего за несколько недель набрали более 200 миллионов просмотров.

Но кофейный тренд распространяется не только на макияже. На подиум выходят и стильные ногти-латте, идеально подходящие для осени.

Ногти-латте: маникюр осени 2023 года. / Фото: Instagram

Маникюр осени 2023 года / Фото: Instagram

Какие оттенки следует выбирать для стильного осеннего маникюра 2023 года? Подойдут любые оттенки коричневого – охра, карамель, кофе, какао, ириска, янтарь, пралине. Они словно идеально сливаются с желтыми листьями на деревьях.

Ногти в таких цветах будут выглядеть как для деловой встречи, так и для романтического свидания или прогулки с подругами. Это нейтральная эстетика, которую можно назвать совершенной классикой.

Осенний маникюр 2023 года / Фото: Instagram

Маникюр на осень 2023 года / Фото: Instagram

С завершением лета приходит время для глубоких коричневых оттенков: шоколада, карамели, кремового. Такой тренд сложно назвать просто маникюром, ведь он несет в себе целый настрой. Приглушенные и теплые тона создают ощущение уюта, тепла, изысканности и комфорта, которые так подходят осени.

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