Маникюр на осень-2025: подборка трендовых вариантов (фото)
Осень — пора глубоких цветов, уюта и новых стилевых решений.
В этом сезоне в тренде маникюр, отражающий настроение прохладных дней: теплые оттенки, насыщенные кофейные тона, глубокий хром и классический горошек. Они прекрасно сочетаются с осенним гардеробом, подчеркивают индивидуальность и придают изящество каждому образу.
Какие осенние тренды маникюра, читайте в материале ТСН.ua.
Кофейный оттенок
Этой осенью будут популярны оттенки цвета кофе. Ногти — от нежного кремово-коричневого цвета, напоминающего взбитый шоколад, до насыщенного кофейного — будут доминировать в сезоне.
3D-текстура
3D-арт на ногтях будет трендом этой осенью, особенно с дизайнами, на которые вдохновляет природа. Именно сезонные элементы на ваших ногтях сохранят уютную атмосферу этого времени года.
Ногти в горошек
Ногти в горошек в тренде всегда. Впрочем, осенью они становятся достаточно популярными. Особенно красивым будет сочетание осенних цветов и сезонных дизайнов.
Хромированные ногти
Хром выходит за пределы классического серебра и золота и переходит к красочным металликам, таким как синий и розовый. Для осени идеальными станут матовые оттенки, которые превратят блестящее покрытие в почти бархатную текстуру.
“Кошачий глаз” или животный принт
“Кошачий глаз” — это тренд. Особенно выигрышная комбинация — леопардовый принт или принт со змеиной кожей поверх лака “кошачий глаз”. Это делает дизайн похожим на блестящий мех или кожу настоящего животного. Также популярными осенью эти нейл-арты будут и каждый в отдельности.
Короткие ногти
Этой осенью будут популярны короткие ногти, особенно округлой формы. Форма и длина идеально сочетают стиль и практичность.
