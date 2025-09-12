Маникюр на осень-2025: подборка трендовых вариантов (фото)

Маникюр

В этом сезоне в тренде маникюр, отражающий настроение прохладных дней: теплые оттенки, насыщенные кофейные тона, глубокий хром и классический горошек. Они прекрасно сочетаются с осенним гардеробом, подчеркивают индивидуальность и придают изящество каждому образу.

Какие осенние тренды маникюра, читайте в материале ТСН.ua.

Кофейный оттенок

Этой осенью будут популярны оттенки цвета кофе. Ногти — от нежного кремово-коричневого цвета, напоминающего взбитый шоколад, до насыщенного кофейного — будут доминировать в сезоне.

Кофейный оттенок / © Instagram

3D-текстура

3D-арт на ногтях будет трендом этой осенью, особенно с дизайнами, на которые вдохновляет природа. Именно сезонные элементы на ваших ногтях сохранят уютную атмосферу этого времени года.

3D-текстура / © Instagram

Ногти в горошек

Ногти в горошек в тренде всегда. Впрочем, осенью они становятся достаточно популярными. Особенно красивым будет сочетание осенних цветов и сезонных дизайнов.

Ногти в горошек / © Instagram

Хромированные ногти

Хром выходит за пределы классического серебра и золота и переходит к красочным металликам, таким как синий и розовый. Для осени идеальными станут матовые оттенки, которые превратят блестящее покрытие в почти бархатную текстуру.

Хромированные ногти / © Instagram

“Кошачий глаз” или животный принт

“Кошачий глаз” — это тренд. Особенно выигрышная комбинация — леопардовый принт или принт со змеиной кожей поверх лака “кошачий глаз”. Это делает дизайн похожим на блестящий мех или кожу настоящего животного. Также популярными осенью эти нейл-арты будут и каждый в отдельности.

Животный принт / © Instagram

Короткие ногти

Этой осенью будут популярны короткие ногти, особенно округлой формы. Форма и длина идеально сочетают стиль и практичность.

Короткие ногти / © Instagram

Напомним, ранее мы писали, какой цвет маникюра выбрать в сентябре, чтобы быть в тренде. Первый месяц осени — время обновить свой маникюр, и вместо ярких летних оттенков в тренде становятся глубокие, теплые и сдержанные цвета, которые ассоциируются с осенним уютом.