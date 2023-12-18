Маникюр в 50+ лет: какой цвет подобрать, чтобы руки выглядели моложе

Стоит обратить внимание, что однотонное лаковое покрытие на полукруглых коротких ногтях всегда будет выглядеть более элегантно и уместно на зрелых руках, чем причудливые дизайны.

Какой цвет лака подходит для возрастов в возрасте 50+

Ягодный оттенок

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Он относится к естественным, натуральным, а потому подходит зрелой коже рук. Однако, если у вас заметны синие вены на руках, от ягодных оттенков лучше отказаться и заменить их коралловыми или красными.

Все оттенки красного

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Классический красный оттенок помогает сгладить неровность кожи рук, подсветить ее изнутри. Тем более что такие яркие ногти привлекут внимание ко всему образу в целом. Красный лак всегда выглядит элегантно и сдержанно.

Темно-коричневый или темно-бордовый

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Если вы хотите маникюр в более темных цветах, выбирайте именно такие оттенки. Они подходят для возрастных рук, но стоит запомнить один важный нюанс – из-за своего темного цвета они подчеркивают худощавость. Поэтому их нужно носить с осторожностью.

Желтый

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Если у ваших рук нет слишком выраженных следов старения и ухожены, можете выбирать спокойный желтый оттенок. Подойдет он женщинам, которые хотят создать яркий и веселый образ. А вот со слишком выраженными сосудами и глубокими морщинами желтый плохо дружит – он будет их сильно подчеркивать.

Белые оттенки

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Белый лак будет выглядеть идеально на красивых руках с гладкой кожей. Такие руки можно встретить даже у 70-летних, если они правильно за ними ухаживают. Дополнительное условие – длинные и узкие пальцы. Ведь белый будет зрительно укорачивать их.

Нейтральные оттенки

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Тренд на натуральность распространяет и популярность бесцветных или слабо окрашенных ногтей, идеально подходящих возрастным рукам. С таким цветом трудно промахнуться, и он подойдет под большинство образов. Неконтрастный френч можно отнести к этому виду маникюра.

Какие цвета маникюра старят руки после 50 лет

Нежно розовый

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Перламутровый розовый и инфантильный лиловый точно не подойдет женщинам в возрасте 50 лет. Он будет слишком сильно диссонировать со зрелостью рук. Перламутр еще и дополнительно указывает на все недостатки кожи, морщин и вены.

Бордовый

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Хотя женщины в возрасте часто выбирают именно этот оттенок красного – это распространенное заблуждение. Действительно, бордовый ассоциируется с элегантностью, но из-за синего подтона он дополнительно подчеркивает и усиливает все недостатки на руках.

Черный

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Почти как черный, все приближенные к нему оттенки работают одинаково. Они плохо гармонируют с пухлыми и слишком худыми руками, подчеркивая все их недостатки. А вот для гладких и утонченных черный подходит.

Зеленый

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Трудно представить зеленый маникюр на зрелых руках, который бы не выглядел слишком вульгарно. Например, оливковое делает кожу рук "мертвой", тусклой. Темно-зеленый создает невыгодный контраст с сухой кутикулой, возрастными изменениями на коже.

Синий

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Любые синие оттенки будут подчеркивать вены на руках, придавая им бледность и усиливая все морщинки и другие возрастные изменения кожи рук. А еще синий сильно подчеркивает красноту. Особенно важно это учитывать в холодное время года.

Фиолетовый

Маникюр после 50 фото / Фото: Фото из открытых источников

Такой цвет лака после 50 лет будет только старит кожу рук, придавая ей желтоватый, землистый оттенок. Это подчеркнет пигментные пятна и другие несовершенные кожи.

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