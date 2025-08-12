Маникюр в горошек: главный nail-тренд этого сезона (фото)

Маникюр в горошек. / © Instagram

Один из самых популярных nails-трендов этим летом – маникюр в горошек. Выводит этот рисунок на новый уровень – блестящее зеркальное покрытие. Эксперты в области маникюра даже назвали его ногтями в диско-горошек.

Этим летом ногти в горошек переживают настоящий фурор. И хотя этот узор в стиле 1960-х годов, он сейчас набрал значительную популярность среди модниц.

"Горошок стал популярным, потому что он придает вашему классическому маникюру современный вид. Такие ногти игривые и изысканные", - говорит эксперт Эвелин Лим.

Существует множество способов носить его как на коротких ногтях, так и на длинных миндалевидных ногтях, с черно-белыми пятнышками или разноцветными, на всех ногтях или только на нескольких акцентных ногтях.

Маникюр подразумевает использование основания для ногтей любого цвета с горошками сверху. Красота заключается в универсальности: горошек можно расположить в линию или случайным образом, разноцветными или одноцветными, одного размера или разных размеров.

Их можно стилизовать их как угодно, но эксперты советуют самый популярный цвет: черный и белый, вишнево-красный и белый, коралловый и ярко-розовый или темно-синий и цвета меда.

