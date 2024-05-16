Маринады для шашлыка: как быстро сделать мясо вкусным и мягким

В чем и как замариновать мясо на шашлык: рецепты

Весеннее тепло, лето у многих ассоциируется с шашлыком. Шашлык – это не только качественное, правильно подобранное мясо, а правильный маринад для него. Именно маринад может сделать практически из любого мяса не превзойденный шашлык.

Рецептов маринадов очень много, но есть универсальные принципы, которые помогут приготовить идеальный маринад.

Что добавляют в маринад, чтобы шашлык замариновался быстро, а мясо было мягким

Основа для приготовления может быть разной – это минеральная вода, кефир, йогурт, сметана, майонез, томатный сок, цитрусовые соки, вино другое. Выбор основания зависит от типа мяса и желаемого вкуса.

Кислота, содержащаяся в уксусе, лимонном соке, других кислых продуктах, добавляемых к маринаду, помогает сделать мясо мягким и нежным.

Специи придают мясу аромат и вкус. Для шашлыка традиционно используют черный перец, паприку, кориандр, хмели-сунели, лук, чеснок и другие специи по вкусу.

Подсолнечное масло делает мясо сочным и предотвращает его подгорание во время жарки.

Важно соблюдать правильные пропорции ингредиентов.

Обычно на 1 кг мяса используют один-два стакана основания, 1-2 ложки подсолнечного масла, одну-две чайные ложки соли, специи по вкусу.

Сколько времени маринуют мясо на шашлыки

Это зависит от типа мяса и жесткости кусков. Свинина обычно маринуется 2-4 часа, куриное мясо 1-2 часа, телятина 4-6 часов, говядина 6-8 часов.

Популярные рецепты маринадов для мяса

Для классического маринада смешайте минеральную воду, масло, соль, перец, паприку, хмели-сунели и измельченный лук.

Чтобы сделать маринад на кефире, добавьте к нему растительное масло, сок лимона, чеснок, соль, перец и специи по вкусу.

Маринад на томатном соке, конечно, подразумевает томатный сок. Добавьте в него подсолнечное масло, соль, перец, сахар, чеснок, базилик и орегано.

Для насыщенного вкуса можно мариновать мясо в холодильнике. Не используйте алюминиевую посуду для маринования, чтобы мясо не окислялось.

Перед жаркой мясо необходимо хорошо обсушить от маринада, а если добавите в маринад немного свежей зелени, это сделает вкус шашлыка еще более аппетитным.

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