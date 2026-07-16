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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
293
Время на прочтение
2 мин

Маринованные огурцы больше не будут мягкими: вот что нужно сделать перед консервацией овощей

Что нужно сделать с огурцами перед консервацией, чтобы они остались хрустящими, упругими и ароматными. Простой секрет, которым пользуются опытные хозяйки.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как правильно консервировать огурцы, чтобы были хрустящими

Как правильно консервировать огурцы, чтобы были хрустящими / © Pixabay

Мягкие маринованные огурцы — одна из самых распространенных проблем во время домашней консервации. Казалось бы, рецепт проверенный годами, но после маринования овощи теряют упругость и не имеют желаемого хруста. Опытные хозяйки знают простой секрет, помогающий избежать этой неприятности. Достаточно правильно подготовить огурцы еще до того, как они попадут в банки.

Важнейший этап — замачивание в холодной воде

Перед консервацией огурцы советуют замочить в очень холодной воде на 3-6 часов. Если овощи были собраны не в день консервации или немного утратили упругость, то время замачивания можно увеличить до 8 часов.

Во время такой процедуры плоды насыщаются влагой, клетки восстанавливают тургор, а мякоть становится плотнее. Именно благодаря этому огурцы остаются хрустящими и упругими.

Чтобы эффект был еще лучше, воду желательно менять каждые 2 часа или добавлять в нее кубики льда.

Почему огурцы становятся мягкими

Даже самый лучший маринад не поможет, если овощи были неправильно подготовлены. Чаще всего причинами потери хруста становятся:

  • использование перезрелых и вялых плодов;

  • отсутствие предварительного замачивания;

  • слишком продолжительная пастеризация;

  • использование теплого маринада без соблюдения технологии;

  • недостаточное количество дубильных веществ в банке.

Именно поэтому подготовка овощей не менее важна, чем рецепт маринада.

Какие огурцы лучше всего подходят для консервации

Для маринования следует выбирать небольшие или средние плоды длиной примерно 7-12 сантиметров. Они должны быть плотными, без пожелтения, повреждений или признаков увядания.

Лучше всего подходят специальные засолочные сорта с тонкой кожурой и мелкими семенами. Именно они после консервации остаются сочными и хрустящими.

Что еще поможет сохранить хрусткость огурцов

Кроме замачивания, следует добавить в банки листья хрена, дуба, вишни и смородины. Они содержат природные дубильные вещества, укрепляющие ткани плодов и помогающие огурцам дольше оставаться плотными.

Также важно не передерживать банки во время пастеризации. Чрезмерный нагрев разрушает структуру овощей, из-за чего они быстро становятся мягкими.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
293
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