Маринованный перец на зиму: простой рецепт без лишней мороки

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Маринованный перец – одна из самых удобных заготовок на зиму. Его можно подавать к картофелю, мясу, кашам, добавлять в салаты или ставить на праздничный стол как готовую закуску. Главное – не переварить перец в маринаде, чтобы он остался нежным, ароматным и не превратился в мягкую массу.

ТСН.ua делится идеей приготовления.

Какой перец выбрать для маринования

Для маринования лучше подходит сладкий болгарский перец с плотными мясистыми стенками. Он лучше держит форму после прогревания и обладает насыщенным вкусом.

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Можно взять перец одного цвета или смешать красный, желтый и зеленый. Такая заготовка смотрится ярче в банке и на тарелке.

Не следует использовать мягкий, подгнивший или поврежденный перец. Если темные пятна или следы порчи, такие места лучше вырезать, а сильно испорченные плоды не использовать.

Что нужно для маринованного перца

Для простого рецепта понадобится:

сладкий перец - 2 кг;

вода – 1 л;

сахар - 150 г;

соль – 2 ст. л. без большой горки;

уксус 9% - 150 мл;

масло – 100 мл;

лавровый лист - 2-3 шт.;

черный перец горошком – 8–10 шт.;

чеснок – 3–5 зубчиков по желанию.

Количество чеснока можно регулировать. Если хотите более мягкий вкус, добавьте меньше. Если любите более ароматную закуску – положите по несколько пластинок чеснока в каждую банку.

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Как подготовить перец

Перец хорошо вымойте, удалите плодоножки, семена и белые перегородки. Нарежьте плоды большими полосками или кусочками.

Не следует нарезать перец слишком мелко. Большие кусочки лучше сохраняют форму и выглядят более аппетитно после маринования.

Банки и крышки нужно предварительно вымыть и простерилизовать. Это важно для любой консервации даже если рецепт кажется простым.

Как приготовить маринад

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, растительное масло, лавровый лист и перец горошком. Доведите маринад до кипения и перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились.

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После этого добавьте уксус. Долго кипятить маринад с уксусом не нужно – достаточно, чтобы он снова хорошо прогрелся.

Как мариновать перец

Порциями опускайте нарезанный перец в кипящий маринад. Варите примерно 3–5 минут после повторного закипания.

Перец должен стать немного мягче, но не развариться. Если держать его в маринаде слишком долго, кусочки потеряют форму и станут слишком мягкими.

Горячий перец плотно, но без сильного прижима разложите в стерилизованные банки. При желании добавьте пластинки чеснока.

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Залейте перец горячим маринадом вверх банки и сразу закройте стерильными крышками.

Нужно ли стерилизовать банки с перцем

Если перец достаточно прогрет в маринаде, банки стерильные, а маринад горячий, дополнительная стерилизация часто не требуется. Но если вы не уверены в условиях хранения или хотите перестраховаться, банки можно дополнительно простерилизовать 10–15 минут в зависимости от объема.

После закрывания банки следует перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем или одеялом и оставить до полного охлаждения.

Как сделать вкус более интересным

К маринованному перцу можно добавить не только чеснок, но и другие специи. Хорошо подходят ароматный перец, зерна горчицы, несколько кусочков острого перца или немного зелени.

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Но не стоит добавлять слишком много специй сразу. Болгарский перец имеет свой сладковатый вкус, и его лучше не перебивать.

Почему перец может стать слишком мягким

Самая частая причина – его переварили. Сладкий перец быстро размягчается, поэтому его не следует долго держать в кипящем маринаде.

Еще одна причина – очень мелкая нарезка. Тонкие маленькие кусочки быстрее теряют форму.

Чтобы перец остался приятным на текстуру, нарезайте его большими полосками и прогревайте несколько минут.

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Где хранить маринованный перец

После полного охлаждения банки можно перенести в темное прохладное место. Если в квартире очень тепло, лучше хранить заготовки в амбаре, погребе или другом прохладном месте.

После открытия банка нужно держать в холодильнике и съесть перец в течение нескольких дней.

Самые частые ошибки

Главная ошибка – переварить перец в маринаде. Поэтому он становится слишком мягким и теряет приятную текстуру.

Вторая ошибка – плохо простерилизовать банки или крышки. Поэтому заготовка может испортиться.

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Еще одна ошибка – изменять пропорции соли, уксуса и сахара наугад. Для консервации важно сохранять баланс маринада, чтобы перец хорошо стоял зимой.

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