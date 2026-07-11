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Маринованный перец на зиму: простой рецепт без лишней мороки
Маринованный перец на зиму легко приготовить без лишней мороки. Достаточно порезать перец большими кусками, несколько минут прогреть его в маринаде и разложить в стерилизованные банки.
Маринованный перец – одна из самых удобных заготовок на зиму. Его можно подавать к картофелю, мясу, кашам, добавлять в салаты или ставить на праздничный стол как готовую закуску. Главное – не переварить перец в маринаде, чтобы он остался нежным, ароматным и не превратился в мягкую массу.
ТСН.ua делится идеей приготовления.
Какой перец выбрать для маринования
Для маринования лучше подходит сладкий болгарский перец с плотными мясистыми стенками. Он лучше держит форму после прогревания и обладает насыщенным вкусом.
Можно взять перец одного цвета или смешать красный, желтый и зеленый. Такая заготовка смотрится ярче в банке и на тарелке.
Не следует использовать мягкий, подгнивший или поврежденный перец. Если темные пятна или следы порчи, такие места лучше вырезать, а сильно испорченные плоды не использовать.
Что нужно для маринованного перца
Для простого рецепта понадобится:
сладкий перец - 2 кг;
вода – 1 л;
сахар - 150 г;
соль – 2 ст. л. без большой горки;
уксус 9% - 150 мл;
масло – 100 мл;
лавровый лист - 2-3 шт.;
черный перец горошком – 8–10 шт.;
чеснок – 3–5 зубчиков по желанию.
Количество чеснока можно регулировать. Если хотите более мягкий вкус, добавьте меньше. Если любите более ароматную закуску – положите по несколько пластинок чеснока в каждую банку.
Как подготовить перец
Перец хорошо вымойте, удалите плодоножки, семена и белые перегородки. Нарежьте плоды большими полосками или кусочками.
Не следует нарезать перец слишком мелко. Большие кусочки лучше сохраняют форму и выглядят более аппетитно после маринования.
Банки и крышки нужно предварительно вымыть и простерилизовать. Это важно для любой консервации даже если рецепт кажется простым.
Как приготовить маринад
В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, растительное масло, лавровый лист и перец горошком. Доведите маринад до кипения и перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились.
После этого добавьте уксус. Долго кипятить маринад с уксусом не нужно – достаточно, чтобы он снова хорошо прогрелся.
Как мариновать перец
Порциями опускайте нарезанный перец в кипящий маринад. Варите примерно 3–5 минут после повторного закипания.
Перец должен стать немного мягче, но не развариться. Если держать его в маринаде слишком долго, кусочки потеряют форму и станут слишком мягкими.
Горячий перец плотно, но без сильного прижима разложите в стерилизованные банки. При желании добавьте пластинки чеснока.
Залейте перец горячим маринадом вверх банки и сразу закройте стерильными крышками.
Нужно ли стерилизовать банки с перцем
Если перец достаточно прогрет в маринаде, банки стерильные, а маринад горячий, дополнительная стерилизация часто не требуется. Но если вы не уверены в условиях хранения или хотите перестраховаться, банки можно дополнительно простерилизовать 10–15 минут в зависимости от объема.
После закрывания банки следует перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем или одеялом и оставить до полного охлаждения.
Как сделать вкус более интересным
К маринованному перцу можно добавить не только чеснок, но и другие специи. Хорошо подходят ароматный перец, зерна горчицы, несколько кусочков острого перца или немного зелени.
Но не стоит добавлять слишком много специй сразу. Болгарский перец имеет свой сладковатый вкус, и его лучше не перебивать.
Почему перец может стать слишком мягким
Самая частая причина – его переварили. Сладкий перец быстро размягчается, поэтому его не следует долго держать в кипящем маринаде.
Еще одна причина – очень мелкая нарезка. Тонкие маленькие кусочки быстрее теряют форму.
Чтобы перец остался приятным на текстуру, нарезайте его большими полосками и прогревайте несколько минут.
Где хранить маринованный перец
После полного охлаждения банки можно перенести в темное прохладное место. Если в квартире очень тепло, лучше хранить заготовки в амбаре, погребе или другом прохладном месте.
После открытия банка нужно держать в холодильнике и съесть перец в течение нескольких дней.
Самые частые ошибки
Главная ошибка – переварить перец в маринаде. Поэтому он становится слишком мягким и теряет приятную текстуру.
Вторая ошибка – плохо простерилизовать банки или крышки. Поэтому заготовка может испортиться.
Еще одна ошибка – изменять пропорции соли, уксуса и сахара наугад. Для консервации важно сохранять баланс маринада, чтобы перец хорошо стоял зимой.