Марк Цукерберг оконфузился на презентации AI-очков Meta

Презентация новых очков Meta / © Meta

Во время ежегодной конференции Meta Connect Марк Цукерберг представил новые модели умных очков, в частности Ray-Ban Meta Display со встроенным дисплеем, а также нейронный браслет.

Однако видео с презентации свидетельствует, что демонстрация ключевых возможностей этих устройств пошла не по плану.

Технические сбои случились дважды прямо на сцене, где Цукерберг лично показывал возможности гаджетов.

Первая неудача: AI-ассистент «завис»

Для первой демонстрации Цукерберг пригласил кулинарного блоггера Джека Мансузо, который должен был приготовить соус для стейка с помощью AI-ассистента в очках. Вместо этого, вместо четкой пошаговой инструкции, система зациклилась на одном этапе игнорируя запросы пользователя. Ситуацию списали на проблемы с Wi-Fi, а аудитория поддержала разработчиков аплодисментами.

Вторая неудача: система жестов не сработала

Во время демонстрации видеозвонков Цукерберг попытался принять вызов от технического директора Meta Эндрю Босворта с помощью жестов, но система не сработала. Пришлось вручную спасать ситуацию. Босворт, в свою очередь, признал проблему и в шутку пожаловался на «ужасный Wi-Fi».

Несмотря на технические затруднения, презентация получила положительную реакцию аудитории. Более того — акции Meta после мероприятия выросли на пол процента.

Новые очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем позволяют пользователям видеть уведомление и навигацию прямо перед глазами. А нейронный браслет предназначен для управления устройствами с помощью микрожестов. Стоимость новинки — 799 долларов.

