Март 2026 года: когда рыба клюет лучше всего — секретные даты и советы рыбакам
Март 2026 обещает стать настоящим испытанием удачи для рыбаков: первые теплые дни пробуждают активность рыбы, а шансы на богатый улов значительно растут.
Но чтобы ваши усилия не были напрасны, следует учитывать фазы Луны, погодные условия и характер водоема.
Календарь рыбака на март 2026 года
Самые удачные дни для улова: 7, 8, 21-25 марта.
Добрые дни для рыбалки: 9-11, 20, 26-28 марта.
Слабые дни для рыбалки: 1, 6, 12–15, 29, 30 марта.
Самые неудачные дни: 2-5, 16-19, 31 марта.
На что стоит ловить рыбу в марте 2026 года
Щука начинает активно охотиться. Удачной станет ловля на жерлице или спиннинг с заживо, большими воблерами или колевалками.
Окунь демонстрирует среднюю активность: эффективные мормышки и балансиры, из наживок — мотыль или мелкий силикон.
Плотва в начале весны максимально активна, поэтому поплавочная удочка с личинкой, бабочкой или «болтушкой» обеспечит отличный улов.
Лещ откликается на фидер или зимнюю удочку с пучком мотыля или червя.
Судак ловится на вибы, джиг с узкими блеснами или съедобным силиконом.
Карась только начинает просыпаться, поэтому его следует искать легким фидером с червем и опарышем.
Март — месяц, когда опытный рыбак может обеспечить себе щедрый улов, а новичок — испытать все уловки весенней рыбалки. Учитывайте фазы Луны и дни высокой активности рыбы, и мартовский улов точно вас не разочарует!