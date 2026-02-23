Календарь рыбака на март 2026 года / © pexels.com

Но чтобы ваши усилия не были напрасны, следует учитывать фазы Луны, погодные условия и характер водоема.

Календарь рыбака на март 2026 года

Самые удачные дни для улова: 7, 8, 21-25 марта.

Добрые дни для рыбалки: 9-11, 20, 26-28 марта.

Слабые дни для рыбалки: 1, 6, 12–15, 29, 30 марта.

Самые неудачные дни: 2-5, 16-19, 31 марта.

На что стоит ловить рыбу в марте 2026 года

Щука начинает активно охотиться. Удачной станет ловля на жерлице или спиннинг с заживо, большими воблерами или колевалками.

Окунь демонстрирует среднюю активность: эффективные мормышки и балансиры, из наживок — мотыль или мелкий силикон.

Плотва в начале весны максимально активна, поэтому поплавочная удочка с личинкой, бабочкой или «болтушкой» обеспечит отличный улов.

Лещ откликается на фидер или зимнюю удочку с пучком мотыля или червя.

Судак ловится на вибы, джиг с узкими блеснами или съедобным силиконом.

Карась только начинает просыпаться, поэтому его следует искать легким фидером с червем и опарышем.

Март — месяц, когда опытный рыбак может обеспечить себе щедрый улов, а новичок — испытать все уловки весенней рыбалки. Учитывайте фазы Луны и дни высокой активности рыбы, и мартовский улов точно вас не разочарует!