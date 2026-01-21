Масленица в 2026 году: точная дата, история, традиции и важные символы праздника

Масленица 2026 года / © Фото из открытых источников

Центральное место празднований занимают обрядовые блюда, сочетающие кулинарное мастерство с глубоким культурным содержанием.

Когда Масленица в 2026 году

Празднование длится целую неделю перед Великим постом, а его даты зависят от Пасхи. В 2026 году Пасха у православных христиан приходится на 12 апреля, поэтому Масленица начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля.

Масленица: истоки с языческих времен

Сначала Масленица была праздником весеннего равноденствия. Наши предки прощались с зимой и приветствовали весну, отдавая честь богу солнца Ярилу — покровителю тепла, света и урожая. Обряды Масленицы были направлены на привлечение плодородия, благополучия и благоприятной погоды на следующий год.

Традиционные блюда на Масленицу

Блинчики и налисники. Украинцы выпекали преимущественно налисники — тонкие блины со сладкими или солеными начинками: сыром, мясом, грибами или маком. Они символизируют солнце, изобилие и плодородие. Вареники — одно из самых любимых украинских блюд. На Масленицу готовят вареники с сыром, картофелем, капустой или маком, олицетворяющим гостеприимство и благополучие. Сырники — из домашнего сыра, ассоциированного с чистотой и здоровьем. Их жарят на сковороде и подают с медом или вареньем. Клецки — традиционное деревенское блюдо, которое обычно подавали со сметаной, маслом или шкварками. Калита — круглый обрядовый корж, символ солнца и благополучия. Мясные блюда. Несмотря на то, что Масленица готовит к Великому посту, на столе могли появляться колбасы, студень или тушеное мясо в зависимости от региона.

Символика праздничных блюд

Блинчики, налисники и калита напоминают солнце — ключевой символ плодородия и изобилия. Вареники и сырники олицетворяют домашний уют и гостеприимство. А молочные и мучные блюда Масленицы символизируют сытость и благополучие перед постом.

История блюд и обрядов

Еще со времен язычества пища была частью обрядов Масленицы: блины и налисники — жертва солнцу, вареники — символ богатства и изобилия. С приходом христианства праздник адаптировался, сохранив большинство народных традиций.

Празднование Масленицы: тогда и сейчас

До войны Масленица сопровождалась большими ярмарками, праздничными блинами на каждом шагу, пением, танцами и обязательным сожжением соломенной куклы, символизировавшей зиму.

Сегодня, в военное время, празднование приобрело семейный формат. Украинцы собираются в кругу близких, готовят традиционные блюда и сохраняют дух праздника даже в сложные времена.