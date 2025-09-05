Масштабные природные бедствия и Третья мировая: пророчества Бабы Ванги на 2026 год

Пророчица Ванга

Хотя болгарская ясновидящая Баба Ванга умерла еще в 1996 году, ее предсказания продолжают волновать мир, особенно с приближением 2026 года. Ее имя снова появляется в заглавиях, ведь пророчества о судьбе человечества, которые ей приписывают, становятся все более актуальными.

City Magazine

Масштабные природные бедствия

По легендам, Ванга предполагала, что 2026 станет временем масштабных природных бедствий: землетрясений, извержений вулканов и экстремальных погодных явлений, которые могут задеть до 10% поверхности Земли. На фоне современных климатических вызовов эти слова звучат особенно тревожно.

Угроза Третьей мировой

Другое предсказание касается мировой политики: возможно начало Третьей мировой войны. По словам провидицы, напряжение может разразиться из-за конфликта между Китаем и Тайванем, а также из-за столкновения интересов России и США.

Захват мира искусственным интеллектом

Не менее громким является ее прогноз о «захвате мира искусственным интеллектом». Якобы уже в 2026 году технологии выйдут из-под контроля, станут самостоятельными и начнут влиять на экономику, промышленность и даже политику.

Встреча с инопланетянами

Наиболее фантастическим пророчеством является встреча с внеземной цивилизацией. Согласно преданию, в ноябре 2026 года к Земле может приблизиться космический корабль инопланетян.

Пророчества или мифология?

Несмотря на популярность таких прогнозов, достоверных доказательств того, что Баба Ванга действительно делала подобные заявления, нет. Большинство «пророчеств» существуют в виде и более поздних интерпретаций. Эксперты считают их скорее современной мифологией, чем подлинными пророчествами.

Для одних истории Бабы Ванги — это только легенды, для других — предостережение. Но если что-то из этого действительно сбудется, об этом будет говорить весь мир.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.