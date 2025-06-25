Массовая аллергия: в чем истинные причины реакций на продукты

Аллергия

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Аллергия на определенные продукты, которая кажется внезапной, на самом деле формируется годами. Аллерголог-иммунолог объяснила, почему такие реакции являются лишь «верхушкой айсберга» и какие процессы в организме запускают пищевую гиперчувствительность.

Об этом пишут Новости Ю.

По словам специалиста, появление аллергии — это не случайность, а результат накопления вредных факторов, в частности токсинов, паразитов, инфекций и неправильного образа жизни. нагрузка и дает сбои — в виде аллергии.

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Антигистаминные препараты, как пояснила аллерголог, не решают проблему — лишь временно убирают симптом. Чтобы избежать аллергических проявлений, нужно исключать провокаторы из своей жизни, изменять привычки, очищать организм и снижать общую токсическую нагрузку.

В частности, современное питание с большим количеством несезонных или импортных продуктов также может провоцировать негативную реакцию. И чем больше таких факторов действуют одновременно, тем выше риск серьезных аллергических проявлений даже у детей.

Эксперт советует более внимательно относиться к сигналам своего организма и комплексно подходить к здоровью, чтобы не пришлось бороться с последствиями иммунных сбоев.

Напомним, если вы выпили только один бокал красного вина — и уже чувствуете сильное сердцебиение, краснеет лицо, а к утру — настоящие симптомы похмелья? Это может быть не просто реакция на алкоголь , а признак серьезной аллергической чувствительности к составляющим напитку.

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Профессор университетского медцентра Геттингена (Германия) Томас Фукс объясняет: настоящая аллергия на алкоголь встречается редко, однако гораздо чаще встречается непереносимость или проблемы с расщеплением гистамина, содержащегося, в частности, в красных винах.