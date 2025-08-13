Мать-конспиролог мешала лечению дочери, которая умирала от рака: что известно

23-летняя Палома Шемирани / © dailymail.co.uk

Мать, выступающая против прививок и верящая в заговоры, мешала парамедикам. Они пытались спасти ее дочь, которая умирала от рака. Об этом известно по материалам следствия.

Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя Палома Шемирани, выпускница Кембриджа, скончалась от рака. Врачи говорили, что рак можно было вылечить, но он отказался от лечения. Ее мать, Кей Шемирани, распространяла в соцсетях теории сговора о COVID-19. На следствии она заявила, что дочь умерла из-за врачей, которые передозировали ее лекарствами без согласия.

На следствии в коронерском суде Кента и Медвея парамедик Робин Басс сообщил, что мать умершей «составляла вызов» для бригады скорой помощи. По его словам, Кэй Шемирани постоянно мешала медикам, пока они пытались спасти Палому. Когда Робин Басс предположил, что у Паломы рак, мать возразила, что это новообразование. По ее словам, дочь получала «альтернативное лечение».

Другая фельдшерша, Карен Кларк, рассказала, что ввела Паломе три дозы адреналина, когда у нее не было ни пульса, ни сердцебиения. Кей Шемирани обвинила ее в убийстве дочери «передозировкой», на что Кларк ответила: «Если у пациента остановка сердца, я не могу его убить».

Мать Кей Шемирани, распространявшая в соцсетях теории сговора о COVID-19. / © dailymail.co.uk

Кейт Шемирани также утверждала, что медицинские службы сговорились, чтобы скрыть свою вину в смерти Паломы. По ее словам, вся эта ситуация является «большим сокрытием теории заговора». Ранее следствие заслушало брата-близнеца Паломы, Габриэля, заявившего, что его сестра умерла, потому что мать «мешала» ей лечиться от рака.

«Я полностью обвиняю свою мать в смерти моей сестры», — сказал Габриэль и добавил, что «она пожертвовала жизнью Паломы ради собственных принципов».

На момент диагноза Палома не общалась с матерью, но затем, по материалам следствия, попала под ее влияние. Кей Шемирани была лишена права заниматься медицинской практикой в 2021 году из-за распространения дезинформации о Covid-19. Рассмотрение дела было отложено до 27 августа. Ожидается, что выводы будут обнародованы 3 сентября.

