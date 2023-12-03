Математическая головоломка для детей и взрослых: попробуйте свои силы

Головоломка из школьной программы, которую не все взрослые могут решить

Задача, ответ на которую легко находят дети, не всегда по силам взрослым. Не все могут ее правильно решить.

Головоломка – задача для детей и взрослых

Чаще всего, взрослые называют правильными ответами 1, 3, 9 или 12. Какой же правильный ответ уравнения 6:2(1+2)?

Попытайтесь правильно решить это уравнение. Задача несложная, но ошибку сделать легко, если забыть об основных принципах вычисления в математике

Как правильно решить задачу

Если добавление, вычитание, умножение и деление входят в одно уравнение, нужно соблюдать правильный порядок действий при решении уравнений.

Математические правила говорят, что приоритет имеют те действия, которые указаны в скобках. То есть начать нужно с 1+2, что будет равно 3.

Следующий шаг, нужно решить, сколько будет 6:2*3=? Правила говорят, что если есть деление и умножение, их нужно выполнять поочередно, начиная слева. То есть 6:2=3, далее 3x3=9.

Таким образом, правильный результат математической головоломки будет 9.

Читайте также: