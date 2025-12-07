Математическая головоломка кажется удивительно простой: попробуйте решить ее за 30 секунд

Головоломка вызвала споры в Сети

Математическая головоломка, которая выглядит обманчиво простой, вызвала горячие споры в Сети относительно правильного решения.

Как сообщает Daily Mail, на платформе X пользователь @BholanathDutta предложил решить простое, на первый взгляд, уравнение.

«Можете ли вы разобраться с этим менее чем за 30 секунд?» — спрашивает он.

Уравнение имеет следующий вид:

6 × 6 — 6 × 0! =?

Правильное решение включает несколько операций, которые нужно применить в соответствующем порядке.

Первая подсказка: символы имеют значение. Вычитание, умножение и сложение играют свою роль, но одно действие меняет все.

Если это вызывает воспоминания о математических упражнениях в начальной школе, вы уже на полпути к цели.

Если сразу поняли правильный ответ, вы только что доказали свое мастерство в математике.

Все еще застряли? Вот вторая подсказка: 0! (нулевой факториал) равен 1, а не нулю.

А теперь подумайте о золотом правиле математики: порядок действий. Один шаг имеет приоритет — и это не вычитание.

Последняя подсказка: очередность действий — скобки, степени, умножение, деление, сложение, вычитание. Умножение и деление предшествуют сложению и вычитанию.

Поскольку здесь нет скобок или степеней, начните с умножения:

6 × 6 = 36

6 × 0! = 6 × 1 = 6

Потом отнимите:

36 — 6 = 30

Во многих попытках решить это уравнение пользователи Сети называли в качестве ответа 36, попадая в распространенную ловушку игнорирования очередности действий. Но игнорирование правил всегда приводит к ошибке.

Напомним, ранее в Сети предложили решить задачу алгебры, которая имеет удивительно простое решение, хотя на первый взгляд кажется очень сложной.