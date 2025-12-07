- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
Математическая головоломка кажется удивительно простой: попробуйте решить ее за 30 секунд
При решении этого уравнения следует помнить, что игнорирование правил всегда приводит к ошибке.
Математическая головоломка, которая выглядит обманчиво простой, вызвала горячие споры в Сети относительно правильного решения.
Как сообщает Daily Mail, на платформе X пользователь @BholanathDutta предложил решить простое, на первый взгляд, уравнение.
«Можете ли вы разобраться с этим менее чем за 30 секунд?» — спрашивает он.
Уравнение имеет следующий вид:
6 × 6 — 6 × 0! =?
Правильное решение включает несколько операций, которые нужно применить в соответствующем порядке.
Первая подсказка: символы имеют значение. Вычитание, умножение и сложение играют свою роль, но одно действие меняет все.
Если это вызывает воспоминания о математических упражнениях в начальной школе, вы уже на полпути к цели.
Если сразу поняли правильный ответ, вы только что доказали свое мастерство в математике.
Все еще застряли? Вот вторая подсказка: 0! (нулевой факториал) равен 1, а не нулю.
А теперь подумайте о золотом правиле математики: порядок действий. Один шаг имеет приоритет — и это не вычитание.
Последняя подсказка: очередность действий — скобки, степени, умножение, деление, сложение, вычитание. Умножение и деление предшествуют сложению и вычитанию.
Поскольку здесь нет скобок или степеней, начните с умножения:
6 × 6 = 36
6 × 0! = 6 × 1 = 6
Потом отнимите:
36 — 6 = 30
Во многих попытках решить это уравнение пользователи Сети называли в качестве ответа 36, попадая в распространенную ловушку игнорирования очередности действий. Но игнорирование правил всегда приводит к ошибке.
Напомним, ранее в Сети предложили решить задачу алгебры, которая имеет удивительно простое решение, хотя на первый взгляд кажется очень сложной.