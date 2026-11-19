Чем отличается матиас от сельди / © Фото из открытых источников

Реклама

На рыбных прилавках часто можно увидеть матиас, который обычно стоит дороже обычной сельди. Поэтому у потребителей возникает вопрос: действительно ли это особый вид рыбы, за который стоит переплачивать, или только маркетинговый трюк? На самом деле матиас и сельдь имеют общее происхождение, но отличаются сырьем, технологией приготовления, жирностью и вкусом. По объяснению Федерального центра питания Германии — BZfE, матиас — это не отдельный вид рыбы, а специально отобранная и обработанная сельдь. Для его производства используют рыбу, выловленную перед нерестом, когда она скапливает достаточно жира. Это обеспечивает характерную нежность и деликатный вкус продукта.

Что такое матиас и чем он отличается от сельди

Главная особенность материаса заключается в том, что для него отбирают молодую селедку, которая еще не начала нереститься. Традиционно такую рыбу вылавливают в конце весны и начале лета. В этот период она имеет достаточные жировые запасы, поэтому ее мясо получается сочным и нежным.

Реклама

Классический матиас проходит особую технологию созревания. После очищения и деликатной засолки в рыбе происходят естественные ферментативные процессы, которые формируют характерную мягкую текстуру и тонкий аромат. Именно поэтому настоящий матиас не должен быть чрезмерно соленым или резким на вкус.

Реклама

Обычная сельдь — более широкая категория продуктов. Для засолки, маринования или копчения используют рыбу всех возрастов и жирности. Ее вкус зависит от сезона вылова, количества соли, маринада и длительности обработки. Поэтому традиционная селедка часто имеет более плотное мясо и более выразительный соленый вкус, хотя это не универсальное правило.

Какая рыба полезнее для здоровья

По питательной ценности оба продукта имеют много общего. И матиас, и обычная сельдь содержат полноценный белок, омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12, селен, фосфор и другие важные микроэлементы.

Омега-3 жирные кислоты необходимы для нормальной работы сердца, сосудов и мозга. Они также участвуют в регуляции воспалительных процессов в организме. Благодаря естественной жирности матиас может содержать больше омега-3, чем сельдь. Однако все зависит от конкретной рыбы, сезона отлова и способа производства.

Важный нюанс — количество соли. Оба продукта часто продают солеными или маринованными, поэтому чрезмерное их употребление может способствовать повышению АД и задержке жидкости. Если нужно контролировать количество натрия в рационе, следует выбирать слабосоленые варианты и внимательно читать состав на упаковке.

Реклама

Что вкуснее: матиас или обычная сельдь

Здесь все зависит от личных предпочтений. Матиас понравится любящим нежную, мягкую и сочную рыбу без чрезмерной солености. Его часто подают отдельно, с вареным картофелем, свежим луком или используют для канапе.

Обычная сельдь больше подойдет поклонникам насыщенного вкуса. Он хорошо сочетается с картофелем, маринованным луком, черным хлебом, а также остается классическим ингредиентом салата «Селедка под шубой» и форшмака.

Если нужна рыба для праздничной нарезки, матиас может стать более интересным выбором. Для традиционных салатов и блюд, в которых есть другие выразительные ингредиенты, вполне достаточно качественной обычной сельди.

Как выбрать качественный матиас или сельдь

При покупке в первую очередь проверяйте склад, дату изготовления и условия хранения. В качественном продукте не должно быть избыточного количества лишних добавок. Обращайте внимание на цельность упаковки, а если приобретаете рыбу на вес — на ее запах и состояние мяса.

Реклама

Филе должно быть упругим, без слизи и постороннего неприятного запаха. Не стоит покупать рыбу, если рассол выглядит подозрительно или продукт хранится без соблюдения температурного режима.

Новости партнеров

Новости партнеров