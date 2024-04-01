Матрица судьбы: как определить аркан Таро по дате рождения и каково его значение

Знали ли вы, что дата рождения может многое рассказать о человеке? В частности, благодаря ей может определить свой аркан судьбы. Тот, в свою очередь, рассказывает о личных качествах, талантах и предназначениях.

О том, как определить свой аркан судьбы и что он значит – читайте дальше.

Что такое аркан судьбы?

Аркан судьбы – это термин, используемый для предсказания будущего и раскрытия тайн. Он происходит из таро и для него используют 22 специальных карты. Тарологи утверждают, что они имеют большое значение и используются для изучения судьбы и связей между людьми.

Арканы судьбы используются уже столетиями для предсказания будущего и раскрытия себя. Они появились еще в далеком Египте в V веке до нашей эпохи.

Как определить аркан судьбы

Каждый аркан имеет свой уникальный смысл и символику, которые могут быть истолкованы в соответствии с контекстом.

Каждый аркан может по-разному интерпретировать в зависимости от ситуации или человека, для которого он используется. Преимущественно его используют с другими картами, чтобы получить полную картину.

Как определить аркан судьбы

Чтобы понимать значение карт необходимо иметь некоторые знания и навыки в области таро и его толкования. Также хорошее понимание себя и способность чувствовать энергетику карт помогут в лучшем раскрытии их значения.

Их использовать самостоятельно или с помощью профессионального таролога.

Как определить аркан судьбы

Чтобы определить аркан, нужно составить все числа даты рождения. Если у вас получится число больше 22, то из него нужно вычесть 22. Если ваше число получилось меньше 22, то это ваш Аркан судьбы.

К примеру, ваша дата рождения 29.07.1996. Вам нужно сложить все числа вместе: 2+9+7+1+9+9+6=43. Получилось больше 22, поэтому 43 – 22=21. То есть ваш Аркан равен 21.

Значение арканов судьбы:

Маг – уникальные личности с сильным характером, но склонны к завышенной самооценке. Верховная Жрица – люди-дипломаты, способные манипулировать, но часто нестабильные в своих эмоциях. Императрица – привлекательные и властные личности. Император – меркантильные люди, стремящиеся к доминированию во всем. Иерофант — люди, постоянно находящиеся в поиске себя, вечные студенты. Влюбленные – добрые, но изменчивые в своих страстях люди.

Как определить аркан судьбы

Колесница – целенаправленные личности, однако с постоянными страхами. Сила – мудрые индивиды с выраженным чувством справедливости. Отшельник – мудрые и мнительные личности. Колесо Фортуны – везучие люди, которых удача сопровождает постоянно. Справедливость – честные и беспристрастные трудоголики, чьи действия всегда нацелены на справедливость. Повешенный – хорошие личности, но склонны к самокритике и самоограничиванию, вместо того, чтобы полноценно себя реализовывать. Смерть – личности, которые всегда стремятся к изменениям и постоянному поиску. Умеренность – щепетильные люди, уделяющие особое внимание структуре и порядку. Дьявол – личности с высоким энергетическим потенциалом. Башня – индивиды, которые непрерывно ищут свой жизненный путь. Звезда – мягкие, творческие и обладающие харизмой личности. Луна – меланхолики, для которых семья – главная ценность. Солнце – светлые и вдохновляющие личности, излучающие энергию. Суд – личности, для которых семья имеет высший приоритет. Часто такие люди развивают способности ясновидящего. Мир – уравновешенные и размеренные личности, которые ценят путешествия. Шут – импульсивные индивиды, склонные к необдуманным и неожиданным поступкам.

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