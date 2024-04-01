Матрица судьбы: как определить аркан Таро по дате рождения и каково его значение

Каждый аркан может по-разному интерпретировать.
Знали ли вы, что дата рождения может многое рассказать о человеке? В частности, благодаря ей может определить свой аркан судьбы. Тот, в свою очередь, рассказывает о личных качествах, талантах и предназначениях.
О том, как определить свой аркан судьбы и что он значит – читайте дальше.
Что такое аркан судьбы?
Аркан судьбы – это термин, используемый для предсказания будущего и раскрытия тайн. Он происходит из таро и для него используют 22 специальных карты. Тарологи утверждают, что они имеют большое значение и используются для изучения судьбы и связей между людьми.
Арканы судьбы используются уже столетиями для предсказания будущего и раскрытия себя. Они появились еще в далеком Египте в V веке до нашей эпохи.
Каждый аркан имеет свой уникальный смысл и символику, которые могут быть истолкованы в соответствии с контекстом.
Каждый аркан может по-разному интерпретировать в зависимости от ситуации или человека, для которого он используется. Преимущественно его используют с другими картами, чтобы получить полную картину.
Чтобы понимать значение карт необходимо иметь некоторые знания и навыки в области таро и его толкования. Также хорошее понимание себя и способность чувствовать энергетику карт помогут в лучшем раскрытии их значения.
Их использовать самостоятельно или с помощью профессионального таролога.
Как определить аркан судьбы
Чтобы определить аркан, нужно составить все числа даты рождения. Если у вас получится число больше 22, то из него нужно вычесть 22. Если ваше число получилось меньше 22, то это ваш Аркан судьбы.
К примеру, ваша дата рождения 29.07.1996. Вам нужно сложить все числа вместе: 2+9+7+1+9+9+6=43. Получилось больше 22, поэтому 43 – 22=21. То есть ваш Аркан равен 21.
Значение арканов судьбы:
- Маг – уникальные личности с сильным характером, но склонны к завышенной самооценке.
- Верховная Жрица – люди-дипломаты, способные манипулировать, но часто нестабильные в своих эмоциях.
- Императрица – привлекательные и властные личности.
- Император – меркантильные люди, стремящиеся к доминированию во всем.
- Иерофант — люди, постоянно находящиеся в поиске себя, вечные студенты.
- Влюбленные – добрые, но изменчивые в своих страстях люди.
- Колесница – целенаправленные личности, однако с постоянными страхами.
- Сила – мудрые индивиды с выраженным чувством справедливости.
- Отшельник – мудрые и мнительные личности.
- Колесо Фортуны – везучие люди, которых удача сопровождает постоянно.
- Справедливость – честные и беспристрастные трудоголики, чьи действия всегда нацелены на справедливость.
- Повешенный – хорошие личности, но склонны к самокритике и самоограничиванию, вместо того, чтобы полноценно себя реализовывать.
- Смерть – личности, которые всегда стремятся к изменениям и постоянному поиску.
- Умеренность – щепетильные люди, уделяющие особое внимание структуре и порядку.
- Дьявол – личности с высоким энергетическим потенциалом.
- Башня – индивиды, которые непрерывно ищут свой жизненный путь.
- Звезда – мягкие, творческие и обладающие харизмой личности.
- Луна – меланхолики, для которых семья – главная ценность.
- Солнце – светлые и вдохновляющие личности, излучающие энергию.
- Суд – личности, для которых семья имеет высший приоритет. Часто такие люди развивают способности ясновидящего.
- Мир – уравновешенные и размеренные личности, которые ценят путешествия.
- Шут – импульсивные индивиды, склонные к необдуманным и неожиданным поступкам.
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