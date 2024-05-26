Май на огороде: чем подкормить морковь в это время и как бороться с морковной мухой

Подкармливаем морковь в мае и отпугиваем морковную муху
После прореживания и прополки морковь нуждается в подкормке. Опытные дачники всегда стараются на этом этапе хорошо удобрить культуру, чтобы морковь выросла большой и сладкой.
Есть ли универсальное удобрение для моркови, чтобы урожай был богатым, а сами корнеплоды – без гнили, болезней, чтобы они не были изъедены разнообразными вредителями? Специалисты рекомендуют в это время полить растение раствором марганца и борной кислоты.
- Для этого разведите 3 г марганца и пару грамм борной кислоты в 10-литровом ведре. Одного ведра хватит на 3-4 м2.
- Перед использованием раствора пролейте морковь чистой водой.
- Полейте раствором марганца и борной кислоты морковь.
- Через три недели повторите такой полив.
Как утверждают специалисты, морковь будет чистой, без инфекции.
Возможно, моркови не хватает определенных удобрений. Об этом можно узнать по ее внешнему виду.
- Если не хватает калия, корнеплоды будут расти медленно. Кроме того, недостаток этого минерального вещества приводит к тому, что растение не сможет противостоять грибковым заболеваниям и атакам вредителей.
- Недостаток фосфора также приведет к плохому формированию корневой системы. Кроме того, она будет невкусной.
- Если растению не хватает азота, его листья постепенно желтеют и скручиваются, со временем начинают увядать.
- При недостатке бора ботва моркови становится мелкой и закручивается. Корнеплоды при этом не развиваются. В некоторых случаях на них появляются коричнево-серые пятна.
Как бороться с морковной мухой
Морковная муха способна в считанные дни свести на нет весь урожай моркови. Морковь, пораженная морковной мухой, не может долго храниться.
Муха летит на запах моркови. Поэтому один способ борьбы с мухами – это отбить у них «обоняние». Для этого растение можно опрыскать красным или черным молотым перцем.
Одну столовую ложку перца разводят в 10 л воды и опрыскивают морковными посадками. Этого раствора хватит на 10 м2.
Если мух очень многое нужно применять инсектициды, такие, например, как Актеллик 500 ЕС, Волатон 500, Децис, Штефесин.
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