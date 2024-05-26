Май на огороде: чем подкормить морковь в это время и как бороться с морковной мухой

После прореживания и прополки морковь нуждается в подкормке. Опытные дачники всегда стараются на этом этапе хорошо удобрить культуру, чтобы морковь выросла большой и сладкой.

Есть ли универсальное удобрение для моркови, чтобы урожай был богатым, а сами корнеплоды – без гнили, болезней, чтобы они не были изъедены разнообразными вредителями? Специалисты рекомендуют в это время полить растение раствором марганца и борной кислоты.

Для этого разведите 3 г марганца и пару грамм борной кислоты в 10-литровом ведре. Одного ведра хватит на 3-4 м2.

Перед использованием раствора пролейте морковь чистой водой.

Полейте раствором марганца и борной кислоты морковь.

Через три недели повторите такой полив.

Как утверждают специалисты, морковь будет чистой, без инфекции.

Возможно, моркови не хватает определенных удобрений. Об этом можно узнать по ее внешнему виду.

Если не хватает калия, корнеплоды будут расти медленно. Кроме того, недостаток этого минерального вещества приводит к тому, что растение не сможет противостоять грибковым заболеваниям и атакам вредителей.

Недостаток фосфора также приведет к плохому формированию корневой системы. Кроме того, она будет невкусной.

Если растению не хватает азота, его листья постепенно желтеют и скручиваются, со временем начинают увядать.

При недостатке бора ботва моркови становится мелкой и закручивается. Корнеплоды при этом не развиваются. В некоторых случаях на них появляются коричнево-серые пятна.

Как бороться с морковной мухой

Морковная муха способна в считанные дни свести на нет весь урожай моркови. Морковь, пораженная морковной мухой, не может долго храниться.

Морковная муха

Муха летит на запах моркови. Поэтому один способ борьбы с мухами – это отбить у них «обоняние». Для этого растение можно опрыскать красным или черным молотым перцем.

Одну столовую ложку перца разводят в 10 л воды и опрыскивают морковными посадками. Этого раствора хватит на 10 м2.

Если мух очень многое нужно применять инсектициды, такие, например, как Актеллик 500 ЕС, Волатон 500, Децис, Штефесин.

Читайте также: