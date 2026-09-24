Мечтаете о собаке, но постоянно работаете: 7 пород, которые могут вам подойти

7 пород собак для занятых людей: кого рекомендуют эксперты / © pixabay.com

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Не все собаки нуждаются в многочасовых прогулках и постоянной активности в течение дня. Эксперты назвали семь пород, которые легче приспосабливаются к насыщенному графику хозяев и могут стать хорошими компаньонами для людей, которые много работают.

Как пишет Express со ссылкой на специалистов Purely Pets, даже относительно неприхотливую собаку нельзя просто оставлять одну надолго.

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Животным необходимы физическая активность, дрессировка, социализация и общение с человеком. В то же время представители некоторых пород спокойнее относятся к размеренному образу жизни.

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Французский бульдог. Благодаря небольшому размеру и умеренной потребности в физической активности эти собаки хорошо вписываются в жизнь занятого человека. Обычно им достаточно недлительных прогулок, а дома они с удовольствием отдыхают.

Чихуахуа. Миниатюрные собаки не нуждаются в значительных физических нагрузках, поэтому уход за ними проще совмещать с работой. В то же время эксперты советуют уделять внимание воспитанию чихуахуа, ведь из-за отсутствия правил они могут пытаться диктовать хозяину свои условия.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Этих собак отличают спокойный характер и способность приспосабливаться к ритму жизни хозяина. Благодаря небольшому размеру они также подходят для содержания в квартире и могут уживаться с другими домашними животными.

Такса. Представители этой породы игривы и активны, но часть необходимой нагрузки могут получать даже во время игр дома. Таксы также способны спокойно находиться рядом с хозяином, пока тот работает дома или в офисе, где разрешено содержание животных.

Бассет-хаунд. Несмотря на охотничье происхождение, эти собаки в основном обладают спокойным темпераментом и не требуют постоянных активных развлечений. Они любят отдыхать дома и могут приспособиться к более медленному ритму жизни.

Грейхаунд. Репутация чрезвычайно быстрых собак может ввести в заблуждение: дома грейхаунды часто ведут себя спокойно и много отдыхают. Им нужны ежедневные прогулки, однако остальное время они могут проводить без чрезмерной активности.

Бернский зенненхунд. Несмотря на внушительные размеры и историю рабочей породы, эти собаки могут быть спокойными домашними компаньонами. Эксперты отмечают их кроткий характер и способность приспосабливаться к образу жизни семьи.

Напомним, ветеринар назвала пять пород собак, которых она порекомендовала бы будущим владельцам. Среди фаворитов — чрезвычайно ласковая порода, представители которой почти не отходят от хозяина.

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