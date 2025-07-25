Медик шокировал заявлением о смертельной опасности на похоронах

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В соцсетях разгорелся новый скандал после заявления популярного молдавского медика. Доктор Виктор Ивановик, которого в TikTok читают более 1,2 млн. подписчиков, обнародовал видео, в котором призвал никогда не целовать мертвого. По его словам, уже через девять часов после смерти на теле начинают активно размножаться опасные бактерии.

Об этом пишет Daily mail.

«Поцелуй в таких условиях может повлечь за собой кардиореспираторные проблемы или даже потерю обоняния», — утверждает Ивановик, советуя избегать прощальных поцелуев, особенно летом и в непроветриваемых помещениях. По его словам, безопасным может быть только контакт в морге при соответствующей температуре.

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Однако мнение врача вызвало бурю эмоций. Часть пользователей поддержала совет, другие возмутились. Некоторые писали, что никогда бы не отказались поцеловать близкого человека в последний раз, даже осознавая риски.

К обсуждению подключились и медицинские эксперты. Доктор Стюарт Фишер из Нью-Йорка назвал заявления Ивановика ненаучными и преувеличенными. «Микроорганизмы после смерти не являются смертельной угрозой здоровому человеку. Иначе у нас уже была бы волна эпидемий», — отметил он.

Похожую позицию озвучила и Всемирная организация здравоохранения. Там заявили, что тела умерших не представляют эпидемиологической угрозы, если смерть наступила не от инфекционных болезней, таких как холера или геморрагические лихорадки.

Дополнительные сомнения вызывает и профессиональный статус Ивановика — его медицинская квалификация не подтверждена никакими авторитетными источниками в США или Европе. А методы сохранения тел на современных похоронах, по словам экспертов, учитывают все возможные риски.

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Несмотря на громкое заявление, медики сходятся во мнении: риск мизерный, а решение личное. И если прощальный поцелуй дает человеку эмоциональное облегчение — это важнее сомнительной угрозы инфекции.

Напомним, ранее мы писали, что после потери близкого человека многие не знают, что делать с его вещами — особенно с таким личным предметом, как смартфон. Некоторые люди колеблются, можно ли пользоваться телефоном усопшего, лучше ли его выбросить или отдать.