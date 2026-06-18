Медики ошеломлены: 36-летняя мать родила естественным путем 3 пары близнецов за 3 года

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В немецком городе Фюрт произошел уникальный случай, который врачи называют настоящим медицинским чудом. 36-летняя Ясмин Риттнер в течение трех лет трижды родила близнецов, причем все беременности наступили естественным путем без ЭКО или какой-либо гормональной стимуляции.

Об этом сообщает Blikk.

Последняя пара близнецов — Юлия Аня Валентина и Эстефания Лорена Мари — родилась 27 мая 2026 года. Ранее, в 2023 году, в семье появились Даниэль и Эмилио, а в 2024 году — Симона и Анастасия.

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По словам медиков, вероятность того, что одна женщина трижды подряд забеременеет близнецами естественным путем, очень низкая. Врачи подсчитали, что шанс такого события составляет примерно один до 614 тысяч.

Беременность и роды

Особое внимание привлекли и обстоятельства последних родов. Одна из девочек находилась в тазовом предлежании, что при многоплодной беременности часто становится основанием для кесарева сечения. Однако роды прошли естественным путем и без серьезных осложнений.

Все три беременности и роды сопровождал один и тот же врач — главная акушерка-гинеколог клиники доктор Анья Форстер. В благодарность родители даже дали одному из новорожденных имя в честь медикини.

Доктор Форстер призналась, что научно объяснить такое совпадение непросто, ведь семья не пользовалась репродуктивными технологиями или медицинскими методами стимуляции зачатия.

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«Это настоящая случайность. Мы подсчитали, что вероятность такого сценария составляет один случай в 614 тысяч. После такой семьи стоит попытать счастья в лотерее», — пошутила врач.

Несмотря на удивление специалистов, отец большой семьи Андреас Риттнер рассказал, что после двух предыдущих рождений близнецов почти не сомневался, что и третья беременность также принесет сразу двоих детей.

Ранее речь шла об умершей после домашних родов австралийской инфлюэнсерке Стейси Ворнеке, сознательно отказавшись от профессиональной медицинской помощи. Несмотря на критическое кровотечение, женщина только в третий раз согласилась на вызов «скорой».

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