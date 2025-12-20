Медитация: что говорит наука об ее эффективности и как правильно это делать

Медитация / © Pexels

Реклама

С самого начала изучения явления медитации проведено немало научных исследований, часть которых указывает, что такая практика оказывает реальное влияние на организм человека, особенно на мозг. Но сразу разочаруем — суперспособности медитациями не получить. Правда, некоторые его свойства все же могут приятно удивить.

Об этом пишет Nauka.ua.

Есть исследования, указывающие на то, что медитация в некоторых случаях может эффективно снижать кровяное давление и устранять симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Реклама

Также есть ряд исследований, которые показывают, что медитация может помочь людям справиться с хронической болью в спине, однако этот вопрос требует более тщательного изучения.

Большинство имеющейся научной информации о влиянии медитации на организм все же касаются работы мозга. Так, метаанализ 2016 показал, что медитация вызывает изменения в мозговые, активируя различные участки, в зависимости от выбранной техники. Но, независимо от вида практики, все они активизируют лобный участок, участвующий в концентрации, планировании и других важных исполнительных функциях. Благодаря медитации можно увеличить объем серого вещества в гиппокампе, что отвечает за формирование эмоций и воспоминаний, и тем самым улучшить его функцию. Другой участок мозга, который играет ключевую роль в формировании эмоций — миндалина — у людей, которые медитировали по крайней мере 8 недель подряд, тоже претерпевал изменения, связанные с лучшим контролем эмоций.

Раньше мы объясняли, как правильно медитировать и давали советы для начинающих.