Медицинский осмотр перед школой в 2026 году: что нужно успеть сделать, пока не начались очереди

Ребёнок у врача / © Associated Press

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Медицинский осмотр перед поступлением в школу 2026 году необходимо пройти в медицинском учреждении до начала учебного года. После осмотра родителям выдадут документы на ребенка, которые впоследствии нужно будет сдать в школу.

Действующий Порядок, утвержденный приказом Минздрава № 1351, предусматривает обязательность медицинского осмотра для зачисления в учреждения общего среднего образования. Поэтому родителям не следует откладывать это на потом, ведь до начала учебного года осталось не так много времени.

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Какую справку выдают после медицинского осмотра

По результатам осмотра для подачи в учебное заведение выдается выписка из медицинской карты амбулаторного пациента поформе № 086/о— «Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного пациента)». Именно эту форму предусматривает действующий Порядок МЗ № 1351, а не форму № 086-1/о, которую можно встретить в старых разъяснениях.

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Во время осмотра врач первичной медицинской помощи оценивает состояние здоровья ребенка и, при необходимости, направляет его на дополнительные обследования. В справке должны быть правильно указаны личные данные, дата осмотра и медицинское заключение, в частности информация о группе для занятий физической культурой, если она предусмотрена формой.

Приказ № 1351 отдельно устанавливает, что результаты медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение действительны в течение года с даты прохождения. Поэтому не обязательно проходить осмотр именно накануне 1 сентября, если у вас уже есть действительный результат осмотра.

Как пройти медицинский осмотр без лишних хлопот

Удобный маршрут для родителей выглядит следующим образом:

Уточните в школе, какие документы, каким образом и до какой даты принимает данное учебное заведение. Обратиться к врачу первичной медицинской помощи, с которым у ребенка заключена декларация. Детский медосмотр проходит в присутствии родителей или другого законного представителя. Пройти осмотр и назначенные обследования. Получить форму № 086/о и проверить правильность внесенных данных. Передать справку в школу в соответствии с инструкциями администрации.

Нужна ли форма № 063/о и что следует уточнить в школе

Действующий приказ Минздрава № 1351 предусматривает подачу формы № 086/о в учебное заведение по результатам медицинского осмотра. Он не устанавливает форму № 063/о в качестве универсально обязательного документа для зачисления в школу. Данные о прививках могут храниться в медицинской документации ребенка.

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Перед визитом или передачей справки уточните в школе:

до какой даты принимаются документы;

кому их передавать — медицинскому работнику, администрации или кому-то еще;

требуется ли бумажный оригинал, копия или другой формат;

нужно ли дополнительно подтверждать данные о прививках.

Не воспринимайте сообщения из родительских чатов как общегосударственное требование: организационные правила могут различаться в разных учебных заведениях.

Контрольный список для родителей

Найти контактные данные врача первичной медицинской помощи. Уточнить в школе сроки и порядок подачи документов. Записать ребенка на медицинский осмотр. Пройти осмотр у врача первичной медицинской помощи и стоматолога, если ребенок поступает в первый класс. По направлению пройти дополнительные консультации или обследования. Получить и проверить форму № 086/о. Уточнить в школе, как подтвердить данные о прививках, если это необходимо. Передать документы в согласованный с учебным заведением срок.

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