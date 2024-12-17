Медово-имбирное печенье к праздникам: простой и быстрый в приготовлении рецепт

Рецепт очень простой.
Имбирное печенье – это выпечка, которая ассоциируется с зимними праздниками. Ведь при приготовлении дом наполняется вкусными ароматами корицы, имбиря и ванили. Сегодня вариаций рецептов имбирного печенья множество.
Рецепт вкусного и очень легкого в приготовлении имбирного печенья в материале ТСН.ua
Ингредиенты:
- 100 г меда
- 100 г сахара
- 1,5 ч л молотого имбиря
- 1 ч л молотой корицы
- 100 г сливочного масла
- 1,5 ч л соды
- 400 г муки
- одно яйцо
Приготовление
Первый шаг
Мед, сахар, имбирь и корицу смешиваем в сотейнике и ставим на плиту. Разогреваем пока сахар не растает до однородной массы. Но не перегреваем смесь.
Второй шаг
Когда смесь стала однородной, снимаем ее с огня и добавляем соду. Смесь станет увеличиваться в объеме за счет реакции меда и соды.
Третий шаг
К смеси добавляем сливочное масло и перемешиваем. Даем остыть до комнатной температуры. Когда смесь остыла, добавляем яйцо. Хорошо все перемешиваем.
Четвертый шаг
Добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно стать эластичным и отставать от рук. Тесто заматываем в пищевую пленку и ставим
в холодильник на 40-60 мин.
Пятый шаг
После ожидания разогреваем духовой шкаф на 180 градусов. Раскатываем тесто в пласт высотой 6 мм. Вырезаем печенье с помощью формочек.
Шестой шаг
Выпекаем печенье 10 мин до появления красивой румяной корочки.