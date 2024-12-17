Медово-имбирное печенье к праздникам: простой и быстрый в приготовлении рецепт

Имбирное печенье – это выпечка, которая ассоциируется с зимними праздниками. Ведь при приготовлении дом наполняется вкусными ароматами корицы, имбиря и ванили. Сегодня вариаций рецептов имбирного печенья множество.

Рецепт вкусного и очень легкого в приготовлении имбирного печенья в материале ТСН.ua

Ингредиенты:

100 г меда

100 г сахара

1,5 ч л молотого имбиря

1 ч л молотой корицы

100 г сливочного масла

1,5 ч л соды

400 г муки

одно яйцо

Приготовление

Первый шаг

Мед, сахар, имбирь и корицу смешиваем в сотейнике и ставим на плиту. Разогреваем пока сахар не растает до однородной массы. Но не перегреваем смесь.

Второй шаг

Когда смесь стала однородной, снимаем ее с огня и добавляем соду. Смесь станет увеличиваться в объеме за счет реакции меда и соды.

Третий шаг

К смеси добавляем сливочное масло и перемешиваем. Даем остыть до комнатной температуры. Когда смесь остыла, добавляем яйцо. Хорошо все перемешиваем.

Четвертый шаг

Добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно стать эластичным и отставать от рук. Тесто заматываем в пищевую пленку и ставим

в холодильник на 40-60 мин.

Пятый шаг

После ожидания разогреваем духовой шкаф на 180 градусов. Раскатываем тесто в пласт высотой 6 мм. Вырезаем печенье с помощью формочек.

Шестой шаг

Выпекаем печенье 10 мин до появления красивой румяной корочки.

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