Медовый спас или Маковея 2023: когда празднуем, что освящаем, какую молитву читаем

Маковея или Медовый спас в 2023 году приходится на 14 августа. По новому стилю после 1 сентября 2023 года мы будем праздновать этот важный церковный праздник 1 августа. Что означает праздник Маковея? Какие традиции и народные приметы существуют? Что нужно освящать на Медовый спас?

Медовый спас или Маковея — первый из трех летних праздников, чествующих Спасителя. В этот день также начинается Успенский пост, продолжающийся до Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Что значит праздник Маковея и когда он возник

В IX веке праздник был создан в Константинополе как местный, но уже в XII-XIV веках он распространился по всем православным церквям. Согласно преданию, в августе в Константинополе бушевала страшная эпидемия. Чтобы спасти город и его жителей, из храма святой Софии вынесли часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, чтобы освятить им все водоемы и колодцы в столице. И вдруг случилось чудо – эпидемия отошла. С этого дня начали праздновать вынесение честных древ Животворящего Креста Господня — именно такое название праздник носит официально.

Название "Медовый спас" народное. Появилась она потому, что именно в этот день в церквях освящают разнотравье, мед, воду, устраивают крестные походы к водоемам. Именно в этот период начинается сбор меда с ульев.

Еще одно название праздника – Маковея – происходит от семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, живших в 166 году до нашей эры и принявших смерть за свою веру в Господа. 14 августа церковь чтит их память. В народе считалось, что в этот период на полях уже начинает созревать мак. Поэтому название образовалось путем наложения слова "мак" по имени Маккавей.

Что нужно освящать на Медовый спас в церкви

Что нужно освящать на Медовый спас? / Фото: pixabay.com

14 августа верующие несут в церковь воду, мед, мак, овощи и фрукты из нового урожая. Издавна верили, что мед в этот день приобретает целебную силу. Также обязательно создают и освящают специальные букеты из полевых цветов, созревших коробочек мака. После этого букет ставят в доме и хранят круглый год. Выкидывать прошлогодний букет запрещено. Его нужно сжечь.

Какие именно цветы и растения принято вплетать в букет:

подсолнечник – символ тепла, солнца, благодарности Богу, веры и надежды;

калина – символизирует девичью красоту, молодость, нежность;

колоски овса — для обилия и хорошего урожая;

календула, рута, душица – для здоровья всех членов семьи;

мята – символ умиротворения, душевного покоя;

душица – для продолжения рода;

горечавка — чтобы у девушки не было отбоя в кавалерах;

головки мака – символизируют плодородие;

васильки — символ душевной чистоты, святости, радушия и скромности;

полынь – символ примирения;

тысячелистник — символ силы и непокорения;

любисток – символизирует согласие и любовь.

Медовый спас 2023 года: все о приметах этого дня

Интересно, что у наших предков было немало примет, связанных с этим церковным праздником. Так, например, верили, если в этот день не собрать мед, то пчелы из соседних пасек прилетят и заберут его себе.

Существовали также народные приметы о погоде:

перелетные птицы начали покидать свои гнезда и улетать на юг — до скорых холодов;

отцветают розы – лето уже заканчивается;

дождит на Маковия – следующим летом можно не бояться лесных пожаров.

В народе верили, что погода на Медовый спас может быть непредсказуемой. Для этого была даже поговорка: "первый Спас имеет в запасе". Считалось, что Маковей – это окончание летнего периода и начало осеннего.

Что можно делать на Маковея: традиции предков в современном мире

Поблагодарите пчеловодов за их работу — пчеловодов и их труд традиционно чествуют на Медовый спас. Можно приобрести свежий мед, чтобы полакомиться вкусненьким. Приготовьте что-нибудь из меда — однако не стоит забывать о начале Успенского поста, поэтому важно, чтобы блюда были постными. В старину верили, если перед употреблением блюда из меда в этот день загадать желание, оно обязательно сбудется. Приготовьте что-то из мака – второе название Медового спаса Маковня, поэтому издавна готовили и блюда, в которые добавляли мак. Верили, что он обладает целебными свойствами. А еще существовала примета, что нужно положить ребенку под подушку освященную в церкви головку мака, чтобы уберечь ее от сглаза. Искупайтесь напоследок – на Медовый спас окончательно закрывают купальный сезон. Наши предки считали, что после дня от воды можно заболеть. Этому научное объяснение — водоемы начинают цвести и становятся очень холодными из-за уменьшения ночной температуры. В древности существовала традиция купать в воде также домашний скот, чтобы он не болел в течение всего года. Посетите богослужение – 14 августа в храмах проводят утреннюю службу, во время которой освящают мак, мед, овощи, фрукты и букеты. Наши предки также в этот день просили об отпущении грехов. Помогите своим ближним – чтобы следующим летом было много меда, пчеловоды отдавали часть свежего продукта нищим, а после освящения верующие делились с бедными овощами и фруктами.

Что нельзя делать на Медовый спас

Медовый спас: что можно и нельзя делать? / Фото: pixabay.com

Работать — всем, кроме пчеловодов, собиравших в этот день мед. На Маковня наши предки ходили друг к другу в гости, угощали вкусными блюдами, собирались в кругу семьи. Устраивать шумные застолья — церковь не одобряет развлечения в большие церковные праздники, поэтому нужно праздновать тихо с семьей или друзьями. Этот запрет ранее касался не только церкви, но и был сугубо бытовым. Пчелы не выносят громких звуков, могут нервничать и даже покусать. Употреблять мясные, рыбные блюда – именно на Медовый спас начинается Успенский пост, который длится две недели. Поэтому вся еда на праздничном столе должна быть постной.

Можно ли крестить ребенка на Медовый спас? Церковь не запрещает крещение в этот день. Напротив, ребенок вырастет сильным, здоровым и благословенной жизнью.

Можно ли освящать в церкви мясные продукты? На Маковея начинается Успенский пост, поэтому все, что вы принесете на освящение в церковь должно быть постным.

Можно ли жениться на Медовый спас? Заключать брак в этот день не запрещено, но праздничный стол должен быть постным. А вот венчаться в этот день нельзя, ведь идет пост.

Молитва, которую читают на Медовый спас

«Владыка Господи святой, в вишних живешь и всевидящим Твоим глазом взираешь на все творения! Тебе поклоняется душе и телу, тебе молимся, Святой святых, простери руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение свободное и невольное, словом или делом содеянное.

Прости нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенное и прославленное есть имя Твое ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.”