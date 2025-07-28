Медовый Спас в 2025 году: что можно и нельзя делать на Маковия, традиции украинского народа

Маковия или Медовый Спас: традиции / © unsplash.com

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В 2025 году по новоюлианскому календарю Медовый Спас приходится на 1 августа (до 1 сентября 2023 праздновалось 14 августа).

С этого дня начинают собирать урожай мака, поэтому хозяйки пекут вкусные пирожки с маковой начинкой. Также 1 августа традиционно в водоемах освящается вода (отсюда еще одно название Спас на Воде), а люди купаются в ней, чтобы укрепить здоровье. Издавна считалось, что после этой даты купаться запрещено, потому что реки и озера становятся грязными.

В некоторых регионах на праздничный стол обязательно готовят особый напиток — медовый сбитень. В него входят мед и пряности, которые исцеляют здоровье и улучшают иммунитет.

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Медовый Спас в Украине: традиции празднования

Традиции празднования Медового Спаса / © Фото из открытых источников

Перед началом празднования девушки плели яркие букеты из разных лекарственных трав. В них обязательно вплетали головки мака, являющиеся символом праздника. Также добавляли цветы календулы, ягоды калины, руту, мяту. Ранним утром матери отправляли дочерей в церковь, а после службы эти букеты освящали.

Букет называли “Маковейчиком”, его обязательно перевязывали красной лентой. После освящения оставляли в доме, ведь он служил оберегом и талисманом. Такие букеты часто подвязывали у икон. Верили, что они защищают от зла, поэтому их берегли в течение всего года.

В некоторых регионах Украины на Медовый Спас освящали колодцы.

Мак, освященный в этот день, хранили до Рождества, чтобы именно из него приготовить кутью на праздничный стол. В народе верили, если девушка хочет приворожить парня, она должна осыпать его этим маком.

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Что ни в коем случае нельзя делать на Маковии

В этот день, как и в любой другой большой церковный праздник, запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать в доме.

Также не принято было устраивать громкие застолья, в древности люди ужинали в тесном семейном кругу. Это праздник больше о семье и ее традициях.

На Медовый Спас запрещается кричать, ругаться, ссориться. Помните, что вся отрицательная энергия обязательно возвращается вспять.

С этого дня начинается Успенский пост, поэтому в пищу разрешается употреблять не все продукты. Нельзя есть молочные и мясные продукты, рыбу и т.д.

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Ласточки уже начинают улетать на юг. Люди верили, что после 1 августа нельзя купаться в открытых водоемах.