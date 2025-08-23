- Дата публикации
Медведь ворвался в магазин, чтобы полакомиться клубничным мороженым
Медведь почти не нанес ущерб имуществу, а уборка после него была минимальной.
В Калифорнии полицейские приехали по вызову в магазин мороженого. Какое же было их удивление, когда они там увидели медведя.
О курьезном случае пишет Independent.
Большой медведь, попавший на видеокамеру, пробрался за прилавок, желая чего-нибудь сладкого.
Полицейские пошли на хитрость — они выманили зверя из магазина клубничным мороженым.
«Полицейские не могли поверить своим глазам, когда увидели большого медведя за прилавком магазина. Животное, в конце концов, ушло, но только после того, как проявило интерес к клубничному мороженому», — говорят работники заведения.
Чемный медведь не нанес ущерба магазину, все обошлось уборкой.
Ранее в Сети появилось видео, на котором черный медведь вошел в дом через открытую дверь, но маленький шпиц Скаут мгновенно бросился в атаку.