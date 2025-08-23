Медведь ворвался в магазин, чтобы полакомиться клубничным мороженым

Медведь / © Associated Press

В Калифорнии полицейские приехали по вызову в магазин мороженого. Какое же было их удивление, когда они там увидели медведя.

О курьезном случае пишет Independent.

Большой медведь, попавший на видеокамеру, пробрался за прилавок, желая чего-нибудь сладкого.

Полицейские пошли на хитрость — они выманили зверя из магазина клубничным мороженым.

Четвероногий проник в магазин. Фото: El Dorado County Sheriff’s Office / Facebook

«Полицейские не могли поверить своим глазам, когда увидели большого медведя за прилавком магазина. Животное, в конце концов, ушло, но только после того, как проявило интерес к клубничному мороженому», — говорят работники заведения.

Чемный медведь не нанес ущерба магазину, все обошлось уборкой.

Ранее в Сети появилось видео, на котором черный медведь вошел в дом через открытую дверь, но маленький шпиц Скаут мгновенно бросился в атаку.