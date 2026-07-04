Мел может помочь охладить дом в жару: ученые объяснили, как это работает

Мел / © pixabay.com

Реклама

Во время рекордной жары во Франции стал популярным необычный способ защиты домов от перегрева — люди начали покрывать окна специальной смесью мела и воды.

Об этом сообщает BBC Future.

Речь идет об измельченной меловой порошке Blanc de Meudon, или медонском мерланге. Обычно этот материал используют для изготовления красок или в качестве чистящего средства, однако в период жары его стали наносить на стекла в частных домах и школах.

Реклама

После смешивания с водой мел образует на окнах молочно-белое покрытие. Оно пропускает часть света, но в то же время отражает солнечное тепло. Именно поэтому такой простой способ может помочь снизить нагрев помещений.

Учёные объясняют, что такой эффект имеет физическую основу. Белые поверхности отражают больше солнечного света и тепла, тогда как тёмные — поглощают их. Именно этот принцип давно используется для охлаждения зданий, в частности при окраске крыш и фасадов в светлые цвета.

Исследования показывают, что обычная белая краска в полдень может снизить температуру поверхности как минимум на 1,7 °C по сравнению с температурой окружающей среды. При этом специально разработанные ультрабелые покрытия работают ещё эффективнее. По данным исследователей из Университета Пердью в США, такая краска способна отражать до 98,1% солнечного света, тогда как обычная белая — примерно 85%.

Специалисты объясняют, что основной компонент мела — карбонат кальция (CaCO₃) — практически не поглощает видимый свет, ультрафиолетовое излучение и ближнее инфракрасное излучение, которое переносит значительную часть тепловой энергии. Именно поэтому этот материал считается эффективным для отражения солнечного излучения. Благодаря таким свойствам карбонат кальция уже используется при создании современных охлаждающих красок.

Реклама

Исследователи также отмечают, что побелка окон может быть более эффективным способом снижения температуры в помещении, чем покраска стен, поскольку именно через стекло в здание поступает большое количество солнечного тепла.

Помимо эффективности, меловое покрытие имеет ещё одно преимущество — оно недорогое. В отличие от кондиционеров, которые потребляют электроэнергию и выделяют тепло наружу, такой способ не требует затрат энергии во время использования.

Французские СМИ сообщают, что после наступления жары Blanc de Meudon начали массово скупать, из-за чего во многих регионах страны возник дефицит. Ранее этот материал в основном использовали для побелки витрин магазинов во время ремонта или для затенения теплиц.

Меловое покрытие использовали и в отдельных школах. В то же время чиновники подчеркивали, что это не является «волшебным решением», а зданиям также необходимы надлежащая теплоизоляция и защита крыш от перегрева.

Реклама

Помимо окон, всё больше внимания привлекают и белые «прохладные» крыши. Во Франции такие кровли называют «le cool». Идея заключается в том, чтобы светлое покрытие отражало солнечное тепло и помогало зданиям меньше нагреваться.

Подобный подход уже давно применяется в южных регионах Европы, в частности в Греции, где дома традиционно окрашивают в белый цвет для защиты от жары.

Помимо мела, исследователи проверили ещё один необычный способ охлаждения — нанесение тонкого слоя йогурта на окна. В ходе эксперимента в Великобритании температура в помещении с такими окнами в среднем была на 0,6 °C ниже, а в жаркую солнечную погоду эффект охлаждения мог достигать 3,5 °C. После высыхания специфический запах такого покрытия быстро исчезал.

Напомним, ранее мы сообщали, что в жаркие дни сохранить прохладу в доме можно без кондиционера, если вовремя закрывать окна и шторы. Делать это стоит ещё до того, как солнце начнёт активно нагревать стекло, ведь это помогает снизить температуру в помещении на несколько градусов.

Реклама

Новости партнеров