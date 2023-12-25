Меламиновая губка творит чудеса без моющих средств – вам непременно захочется иметь такую помощницу

С виду это обычная губка, но она работает без гелей и порошков на любой поверхности, не оставляя царапин или разводов.

Наверное, каждой хозяйке дома хочется иметь такое средство, которое помогало бы в мгновение ока навести чистоту и порядок, без лишних усилий. Такая помощница есть – чудо-губка, которую можно использовать без химических средств. Рассказываем, что такое меламиновая губка и как с ее помощью навести идеальный порядок в своем доме.

Что такое меламиновая губка, из чего она изготовлена

Меламиновая губка имеет обычный вид, но состоит из слаборастворимого кристалла – меламина. Такую губку изготовляют в лабораториях путем вспенивания горячей смолы, которая после остывания превращается в ячеистый материал. Благодаря чему губка обладает шлифовальными свойствами. Поэтому с ее помощью, без применения каких-либо моющих средств, можно быстро отмыть всяческие загрязнения.

Меламиновая губка без ущерба для поверхности справляется с пятнами жира, мыльного налета, извести и даже может устранить ржавчину. Такая губка подходит для кафеля, дерева, пластика, стекла, эмали, металла, резины и при этом не оставляет на этих поверхностях ни одной царапины.

Такая губка совершенно безопасна для здоровья, и ее можно использовать без гелей, порошков и других химических веществ.

Как пользоваться меламиновой губкой

В использовании она очень проста:

сначала губку нужно смочить водой, моющие средства не нужно добавлять;

затем губку необходимо отжать в ладонях;

ребром губки смыть загрязнение с любой поверхности;

после применения хорошо выполоскать и отжать.

Так как меламиновая губка не нуждается в моющих средствах, она обладает способностью крошиться и скатываться вместе с грязью. Поэтому стоит приобрести сразу несколько штук. Эта губка помогает устранять даже очень устойчивые пятна, также справится со следами фломастеров или маркеров на мебели и обоях. Мыть посуду такой губкой не рекомендуется.

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