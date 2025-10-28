Меньше платежек за тепло: что стоит сделать дома уже осенью

Отопление / © pixabay.com

Реклама

С наступлением холодов украинцам советуют заранее позаботиться об энергоэффективности жилья. Ведь осенью можно легко устранить большинство теплопотерь и снизить счета за коммунальные услуги.

Об этом пишет House Digest.

Эксперты отмечают: до 30% тепла теряется именно из-за щелей в окнах и дверях. Даже современные стеклопакеты с течением времени могут терять герметичность, из-за чего отопление работает менее эффективно, а расходы растут.

Реклама

Самое простое решение — уплотнение окон. Это бюджетный и быстрый способ снизить потери тепла, который можно выполнить самостоятельно без привлечения мастеров.

Как самостоятельно уплотнить окна и двери

Специалисты советуют несколько доступных вариантов:

Самоклеящаяся лента. Простой способ блокировать сквозняки, который подходит даже для временного использования.

V-образный уплотнитель. Металлический или виниловый вариант, создающий постоянный барьер в местах, где двигается окно.

Силиконовый герметик. Помогает закрыть щели в рамах или на стыках.

Комплексное уплотнение всех окон и дверей позволяет создать воздушный сплошной барьер и снизить затраты на отопление на 5–30%.

Напомним, для многих украинских домохозяйств дрова остаются альтернативным источником тепла. В 2025 году их стоимость выросла в среднем на 100 гривен за кубометр и колеблется от 824 до 1900 в зависимости от породы древесины.

Реклама

Отопление дома площадью 100 м твердыми породами будет стоить от 15 до 25 тысяч гривен за сезон с доставкой. Несмотря на это, при действующих тарифах газ остается экономически выгоднее, однако дрова обеспечивают энергетическую независимость и стабильность при перебоях поставок.