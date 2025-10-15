Мерзнут ли коты и при какой температуре

Мерзнут коты

Кошки действительно мерзнут, несмотря на свою шерсть, которая обеспечивает частичную защиту от холода. Температура их тела выше, чем у человека, но они произошли от животных теплых регионов, поэтому холодные условия для них стрессовыми. Чувства холода у кошек зависят от породы, возраста, пола, состояния здоровья и среды обитания.

Когда мерзнут домашние кошки с шерстью

Домашние коты, имеющие густую шерсть, считаются более устойчивыми к холоду, но комфортной температурой для них пределы от +18 до +26 °C. Эксперт ветеринарной медицины доктор Джоанна Вуднатт объясняет, что кошки — потомки пустынных животных, поэтому они более чувствительны к холоду, чем люди. Уже при температурах ниже +18 °C они начинают испытывать дискомфорт, а ближе к +5 °C большинство кошек мерзнет. Если кот долго находится в холоде, он ищет тёплые места, сворачивается в клубок, прикрывает нос хвостом и может дрожать. Летние, ослабленные или больные животные мерзнут быстрее, ведь у них хуже теплообразования.

Важно, что влажность и сквозняки усиливают чувство холода у кошек с шерстью, поэтому нужно предоставлять им теплые и защищенные от ветра места для отдыха.

Когда мерзнут лысые (бесшерстные) коты

Бесшерстные коты практически не имеют защиты от холода. По словам ветеринаров, кошки без шерсти уже при температуре около +20 °C могут ощущать холод и нуждаются в утеплении — свитера, теплые лежанки. При более холодных температурах, особенно ниже +15 °C, бесшерстные коты рискуют переохлаждением, которое может наступить очень быстро — за 10-15 минут холодного пребывания. Зимой они нуждаются в особом внимании, потому что могут быстро простудиться и даже погибнуть без надлежащего ухода.

При какой температуре мерзнут уличные коты

Уличные коты имеют большую выносливость, кроме того, они активно ищут укрытия при смене погоды. Температурный порог, за которым начинается опасность для уличных кошек, составляет около -15 °C. Ниже этого предела коты могут переохлаждаться, получать обморожение, что часто приводит к смертельным исходам. Ветеринарные специалисты отмечают, что при температуре -20 °C голодный уличный кот может погибнуть уже через 40 минут. Именно поэтому в холодный период важна подкормка уличных кошек и создание для них теплых укрытий.

Признаки того, что кот мерзнет

Эксперты отмечают, что пребывание кота в холоде можно заметить по следующим признакам:

Дрожь;

Сгорбленная осанка, свернутость в клубок с прикрытием носа хвостом;

Холодный на ощупь хвост, лапы и уши;

Поиск теплых участков и менее подвижное поведение;

В апатичном состоянии — расширенные зрачки, скованность мышц, спутанность сознания, затрудненное дыхание — признаки гипотермии, требующие неотложной ветеринарной помощи.

Как помочь котам в холодный период