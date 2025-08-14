Места, куда категорически нельзя сажать гортензии: иначе они не зацветут

Гортензия. / © Associated Press

Реклама

Гортензии, безусловно, являются украшением каждого сада. Впрочем, бывают случаи, когда эти цветы не только совсем плохо цветут, но растут. Причина – участок цветника, где посажены кусты этих цветов.

Какие самые плохие места для посадки гортензий, рассказали садоводы ресурсу Martha Stewart.

Глинистые почвы

Гортензии лучше растут в хорошо дренированной почве. Именно поэтому переувлажненный участок сада, хорошо удерживающий влагу, не идеально подходит. Этому растению необходима земля, где есть лучший дренаж.

Реклама

"Не сажайте гортензии в низинах или в тяжелом, плохо дренированном грунте", - советует ландшафтный дизайнер Ян Джонсен.

Яркий солнечный свет

Полное солнце в течение дня не подходит для большинства гортензий. Особенно – если при этом еще и высокая температура воздуха. Гортензии больше любят тень.

"Полное солнце может обжечь цветы и листья. Также может быстро пересыхать весь кустарник", - добавляет садовник Райан МакЭнани.

Ветряные места

Не следует сажать гортензии на широких открытых участках, особенно если там сильно продувается ветер. Это может повредить кусты, поэтому они будут плохо расти.

Реклама

"Гладкие гортензии обычно не образуют толстых, деревянных стеблей. Сильный ветер может привести к тому, что они будут ломаться или сгибаться, а цветы будут опадать на землю", - пояснил садовник.

Маленькие горшки

Меньшие сорта гортензий можно выращивать не в саду или на клумбе, а в контейнерах. Впрочем, он должен быть достаточно велик.

"У гортензий корни растут горизонтально. Если вы сажаете меньшие сорта в декоративные горшки, то они должны иметь ширину не менее 40 сантиметров, чтобы корневая система могла развиваться", - говорит МакЭнани.

Контейнеры также должны быть достаточно глубокими, чтобы поддерживать содержание влаги.

Реклама

Удобренные газоны

Гортензии лучше не сажать у зеленых газонов. Удобрения для травы содержат много азота, что замедляет цветение цветов.

"Если вы действительно хотите выращивать гортензии на этом участке, убедитесь, что удобрение для дерна не разбрызгивается на грядку. Удобряйте гортензии богатым фосфором стимулятором цветения или посадите гортензии в горшки, чтобы лучше контролировать почву и питательные вещества", - посоветовал садовник.

Напомним, мы писали о том, какие растения убивают гортензию, рядом с ними она не будет цвести и может даже погибнуть.